“Un pomeriggio per lo sport”, ripartono tre società colpite dall’alluvione

Livorno, 4 maggio 2018 – “Un pomeriggio per lo sport”, per condividere con tutti i livornesi la “ripartenza” delle attività di tre società che erano state particolarmente colpite dall’alluvione del 10 settembre 2017: Accademia della Scherma, A.G. Livornese e Polisportiva P. Carli Salviano Calcio. È l’iniziativa in programma domenica 6 maggio, a quasi otto mesi da quell’eccezionale ondata di maltempo che aveva provocato vittime e danni sul territorio, colpendo anche il settore delle attività e degli impianti sportivi.

Dopo l’intervento di solidarietà di Legacoop Toscana nei confronti dell’associazionismo e delle strutture sportive livornesi, realtà che rappresentano spazi e momenti fondamentali di aggregazione e di vita sociale e civile del territorio, si terrà dunque un evento pubblico aperto a tutti i cittadini.

L’iniziativa, in programma alla Polisportiva P. Carli Salviano Calcio, in via dei Pelaghi, è promossa da Comune di Livorno e Legacoop Toscana insieme alle tre societàche, grazie anche al contributo economico versato dalla stessa Lega regionale toscana delle Cooperative e Mutue, hanno potuto riprendere regolarmente le proprie attività sportive, rialzandosi e ripartendo dopo la tragica alluvione dello scorso anno.

Ricco il programma della giornata, che inizierà la mattina con la posa delle targhe nelle sedi delle tre società: alle 11 all’Accademia della Scherma, alle 11.30 alla A.G. Livornese e alle 12 alla Polisportiva P. Carli Salviano Calcio.

Nel pomeriggio, dalle 15, dopo i saluti dell’assessore allo sport del Comune di Livorno Andrea Morini e del presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini, spazio all’esposizione fotografica delle strutture prima e dopo l’intervento di solidarietà e all’esibizione della Banda Libera SVS “Garibaldo Benifei”.

Protagonista assoluto diventerà quindi lo sport, che scenderà in campo con le esibizioni delle ginnaste della A.G. Livornese, degli schermidori Accademia della Scherma di Livorno e di una selezione di squadre del Salviano Calcio. Alle 16.30 merenda per tutti, offerta dalle cooperative Grandi Salumifici Italiani, Terre dell’Etruria e Unicoop Tirreno.

“È fondamentale che la cooperazione sostenga il territorio – ha spiegato Roberto Negrini – l’alluvione del 10 settembre scorso ha segnato profondamente la città di Livorno. Per questo abbiamo scelto, con l’aiuto del Comune, di indirizzare il nostro intervento verso le associazioni sportive, luoghi per eccellenza di aggregazione e socialità all’interno di ogni comunità. E ci piace sottolinearlo ancora una volta con questo evento rivolto a tutti i cittadini”.

“ Lo sport livornese – ha dichiarato Andrea Morini – ha dato tanto in termini di solidarietà nel post alluvione e per questo l’iniziativa di Legacoop Toscana è un contributo fondamentale per far ripartire realtà che quotidianamente fanno sociale e aggregazione nei quartieri più colpiti”.