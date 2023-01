Home

Un Porto con gli amici a 4 zampe, a Rosignano protagonisti i cani campioni di Dog Dance

17 Gennaio 2023

17 Gennaio 2023

Un Porto con gli amici a 4 zampe, a Rosignano protagonisti i cani campioni di Dog Dance

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 17 gennaio 2023 – Un Porto con gli amici a 4 zampe, a Rosignano protagonisti i cani campioni di Dog Dance

Un pomeriggio tutto dedicato ai nostri amici a quattro zampe al porto turistico Marina Cala de’ Medici di Rosignano Solvay.

Ospiti speciali saranno i campioni di dog dance dell’associazione Go Dog Agility Team di Cecina, ma anche i cani delle Unità cinofile di soccorso della Pubblica Assistenza di Cecina e Rosignano e i cani bagnini dell’associazione Ucsn, che si occupano di soccorso in acqua.

La dog dance è una vera e propria disciplina sportiva che consiste nell’eseguire insieme al cane esercizi o condotte in sintonia con la musica con la quale si può costruire una coreografia danzata, la narrazione di una storia o l’espressione di un concetto.

Lo scopo di ogni routine di dog dance è di mettere in evidenza le qualità del team, in particolare del cane, in uno stile appropriato e positivo.

Domenica 22 a partire dalle 14.30 sarà possibile conoscere i campioni del team cecinese, medagliati sia a squadre che singolarmente anche ai recenti campionati europei in Olanda.

Sarà l’occasione per scoprire questo sport, vederli all’opera e assistere alle incredibili coreografie e trick che sanno fare insieme ai loro conduttori.

Ma ci saranno anche i cani che si occupano di salvataggio in acqua e ricerca persone: le associazioni spiegheranno come si addestrano i cani e quanto può essere fondamentale il loro apporto.

Nella piazza del porto di Rosignano Solvay, un pomeriggio che saprà affascinare grandi e piccoli. I cani saranno protagonisti di dimostrazioni, trick e interagiranno con i bambini presenti.

Gli eventi invernali al porto turistico sono gratuiti, offerti da Marina Cala de’ Medici, Yacht Club Cala de’ Medici e da alcuni negozi del Borgo Cala de’ Medici in collaborazione con Badalì.news, e ad accesso libero.

