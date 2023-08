Home

“Un porto di libri”, quindici editori per due giorni di libri e incontri con l’autore in riva al mare

9 Agosto 2023

Tra gli ospiti: Luca Ricci, Daniele Caluri e le incursioni di Ubaldo Pantani

Rosignano Solvay (Livorno) 9 agosto 2023

Due giorni di libri e incontri in riva al mare. Protagoniste assolute: quindici case editrici indipendenti (del territorio e non solo) per un week end da vivere tra presentazioni, letture e conversazioni con l’autore.

Sabato 2 e domenica 3 settembre il porto di Marina Cala de’ Medici, a Rosignano Solvay, si trasformerà in una piccola, vivace e colorata fiera tutta dedicata alla lettura: Un porto di libri, seconda edizione dopo quella ‘winter’ che si è svolta nel mese di gennaio con una prima ‘squadra’ di editori che adesso è diventata più corposa per chiudere in grande stile l’estate.

Presenti con i propri stand, tra la piazzetta e la banchina, saranno:

AltreVoci, Barta, Blueberry, Bookendipity.com, Carmignani, Ctl, Federighi, Felici, Il Ciliegio; Il Foglio, Innocenti, Moroni, Mompracem, Nps-Nati per scrivere; Slow Food, Elide Ceragioli con Marco Cibecchini.

Apertura alle 11 del mattino alle 23 di sera, senza alcuna pausa; ingresso libero e tante occasioni per scoprire nuovi titoli e fare scorta di libri per l’inverno.

Ricco il programma delle presentazioni che si svolgeranno sul palco allestito nella piazzetta del borgo commerciale di Marina Cala de’ Medici.

Tra gli ospiti del ‘serale’ lo scrittore Luca Ricci con “I Primaverili” (sabato 2 alle 21.30) e il fumettista de Il Vernacoliere Daniele Caluri, in libreria con “Il librino divertente delle vacanze” (domenica 3 alle 21.30).

Altro appuntamento da non perdere sabato 2 alle 19: il comico Ubaldo Pantani accompagnerà, tra ironia e ricordi, il giornalista Nicola Calzaretta a spasso per “Le cose perdute del calcio”.

E poi, ancora: Amanda Colombo, Piera Ventre, Irene Licia Melloni, Elide Ceragioli, Mariagrazia Palumbo, Laura Buoncristiani (con un’esperienza di Yoga e letteratura domenica 3 alle 11.30 del mattino), Francesca Tofanari.

Spazio anche i più piccoli con le letture animate curate da La bici delle Storie/Il sorriso di Marianeve (domenica 3 alle 18).

Novità di questa seconda edizione: promozioni, sconti e sorprese nei negozi, bar e ristoranti del borgo commerciale di Marina Cala de’ Medici. Basterà portare un libro con sé o acquistarne uno tra di stand del porto.

L’evento è organizzato da Marina Cala de’ Medici, Yacht Club Cala de’ Medici e Borgo Cala de’ Medici con Badalì News. In collaborazione con Libreria Regaleco – Castiglioncello, Agenzia per lo sport di Rosignano, Associazione culturale Le Cicale Operose, La Bici delle storie-Il sorriso di Marianeve.

Info e aggiornamenti: https://www.facebook.com/events/258252230184156

