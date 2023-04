Home

7 Aprile 2023

“Un poster per la pace”, Mauro Santucci vince la fase distrettuale del concorso Lions

Livorno 7 aprile 2023 – Mauro Santucci della scuola Michelangelo vince la fase distrettuale del concorso Lions “un poster per la pace”

Mauro Santucci, della III A della scuola media Michelangelo, ha vinto la fase distrettuale del Concorso “Un Poster per la Pace” 2022-2023 con un disegno dal titolo “La strada della pace non può essere percorsa da soli”, presentato dal Lions Club Livorno Porto Mediceo.

La premiazione ufficiale si è svolta al teatro di Fiesole, durante la riunione del Distretto 108 LA, e il Governatore facente funzione Alberto Carradori ha consegnato la targa alla presidente del Mediceo Marina Marenna.

E’ il secondo anno che il Lions Club Livorno Porto Mediceo lavora con la scuola Michelangelo per questo progetto che coinvolge ragazzi di tutto il mondo. In Toscana, distretto 108 La, hanno partecipato 21 scuole con circa 6000 studenti e sono stati presentati 69 elaborati. Il tema di quest’anno è stato “guidare con compassione”.

Il Lions Club Livorno Porto Mediceo aveva già organizzato una serata per premiare Mauro Santucci, al ristorante in Caciaia, e entro la fine dell’anno scolastico si svolgerà una cerimonia anche nella scuola diretta dal professor Antonio Manfredini , per premiare tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso sotto la guida dell’insegnante di arte Elena Orsili.

Al progetto hanno partecipato la III A, la III B e la II B per un totale di 70 studenti. Oltre a Mauro Santucci della III A gli altri vincitori sono stati Eric Luchin della III B e Aurora Zuchegna della II B

