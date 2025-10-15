Home

15 Ottobre 2025

Un ricoverato per virus West Nile all’Ospedale di Livorno, l’Asl prescrive al Comune di effettuare una disinfestazione al Parco Pertini

Il Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto Malattie Infettive dell’Ospedale è ricoverato un paziente affetto da virus West Nile, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara Culex (la zanzara comune).

Come prevede la legge, l’Asl ha quindi prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria, con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, indicando anche la zona, ovvero le aree pubbliche corrispondenti al Parco “Sandro Pertini” sul viale Carducci.

L’intervento di disinfestazione sarà svolto dalla ditta Diseko Group di Pisa a partire da stasera dalle ore 18 di stasera, mercoledì 15 ottobre. Il parco è in fase di chiusura e resterà chiuso per le 24 ore successive all’intervento, come previsto nell’ordinanza sindacale n. 327 del 15-10-2025.

