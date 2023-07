Home

Cronaca

Un serpente tra la finestra e la persiana di un piano terra in Borgo, interviene Anpana

Cronaca

1 Luglio 2023

Un serpente tra la finestra e la persiana di un piano terra in Borgo, interviene Anpana

Livorno 1 luglio 2023 – Un serpente tra la finestra e la persiana di un piano terra in Borgo, interviene Anpana

Un’insolita sorpresa ha atteso questa mattina una ragazza che abita in via dei Carrozzieri, nel quartiere di Borgo a Livorno.

Tra la finestra e la persiana del suo piano terra si era infilato un serpente, che si muoveva tranquillamente. Spaventata, la ragazza ha chiamato l’Anpana ODV Sezione di Livorno, l’associazione che si occupa di proteggere e soccorrere gli animali in difficoltà.

Gli operatori dell’Anpana sono arrivati sul posto e hanno individuato il rettile, si trattava di un biacco (Hierophis viridiflavus), una specie non velenosa e comune in Italia.

Con abilità e delicatezza, lo hanno catturato e messo in un sacco di tela, per poi trasportarlo in campagna, dove potrà vivere in libertà e senza disturbare nessuno.

Anpana ha ringraziato la ragazza per averli avvisati e ricorda ai cittadini di non uccidere o maltrattare i serpenti, che sono animali utili per l’ecosistema e che spesso si avvicinano alle case in cerca di cibo o di riparo.

In caso di avvistamento, è bene chiamare l’associazione o le autorità competenti, che sapranno come intervenire nel rispetto della natura e della sicurezza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin