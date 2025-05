Home

Un sudario bianco per Gaza sul Palazzo Comunale, il Comune stimola la cittadinanza sul dramma umanitario

23 Maggio 2025

Il Comune di Livorno aderisce all’Iniziativa “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”

Sarà esposto un lenzuolo bianco simbolo della campagna sulla facciata di Palazzo Comunale

Il Comune di Livorno, preso atto della grave situazione umanitaria che si sta consumando nella Striscia di Gaza, con profondo senso di responsabilità e solidarietà, aderisce con convinzione all’iniziativa nazionale “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”, promossa da studiosi e personalità pubbliche quali Tomaso Montanari, Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Giuseppe Mazza, Francesco Pallante ed Evelina Santangelo.

In occasione della giornata del 24 maggio 2025, il Comune esporrà simbolicamente un lenzuolo bianco – il “Sudario per Gaza” – sulla facciata del Palazzo Comunale, per tutta la durata della giornata, quale gesto di forte impatto visivo e umano volto a stimolare la riflessione e la partecipazione della cittadinanza rispetto al dramma umanitario in corso, in uno spirito non violento, apartitico e inclusivo.

Il sudario rappresenta un simbolo di pietà e di cura, un abbraccio a chi ha perso la vita e una denuncia contro l’ingiustizia e la violenza che continuano a colpire la popolazione civile palestinese, in particolare donne, bambini e anziani, vittime innocenti di un conflitto che non può lasciare indifferenti.

Livorno conferma così la propria tradizione di impegno civile e umanitario, riaffermando i valori fondamentali della pace e della solidarietà con tutte le popolazioni colpite da conflitti e ingiustizie.