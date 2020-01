Home

17 gennaio 2020

Un suggestivo spettacolo di luci, le terme del Corallo si illuminano per Modigliani

Livorno 17 gennaio 2020 – Venerdì 24 Gennaio e Sabato 25 Gennaio 2020, dalle ore 20:00 alle ore 01:00, l’Associazione Reset ed IMMERSIVA Livorno s.r.l. lanceranno un grande evento alle Terme del Corallo di Livorno per celebrare l’inizio del centenario della morte di Amedeo Modigliani, avvenuta a Parigi alle ore 20:45

del 24 Gennaio 1920.

L’area delle Terme e tutti gli edifici storici costituiranno una quinta architettonica per un suggestivo spettacoli di luci, video-mapping e musica, a cura di IMMERSIVA. Un evento interamente dedicato al nostro concittadino Amedeo Modigliani: un connubio straordinario tra il meraviglioso complesso monumentale liberty ed il grande artista livornese.

Il Comune di Livorno non solo ha concesso il Patrocinio all’iniziativa ma ha anche fattivamente

collaborato alla sua organizzazione, nell’ambito del patto di collaborazione in essere tra Reset e

l’A.C., in base al regolamento sui beni comuni, finalizzato alla valorizzazione del complesso delle

Terme del Corallo.

Ricordiamo che già da alcuni anni Reset promuove iniziative in memoria di Amedeo Modigliani,

nella ricorrenza del giorno della nascita, avvenuta a Livorno il 12 Luglio 1884, realizzando:

conferenze, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, estemporanee di pittura,

mostra di quadri con opere di Modigliani, Fattori e tutti i più grandi macchiaioli, riscontrando

sempre una grande partecipazione di pubblico.

Per favorire il libero afflusso degli spettatori, il tratto di Via Orosi – Piazza Dante, prospicente le

Terme del Corallo, ed il cavalcaferrovia su Via degli Acquedotti saranno interdetti alla circolazione

veicolare. La chiusura al traffico è prevista, in entrambe le giornate dell’evento, dalle 20:00 alle

01:00. Per tutta la durata dello spettacolo, l’accesso al cavalcaferrovia sarà quindi riservato

esclusivamente ai pedoni consentendo una piena visione delle proiezioni.

Il corretto svolgimento della manifestazione sarà garantito dalla Polizia Municipale e da tutti i

volontari di Reset assieme alle altre associazioni che si sono rese disponibili a collaborare, oltre al

gruppo di detenuti della Casa Circondariale Le Sughere di Livorno che, con il progetto “Mi Riscatto

per Livorno”, da diversi mesi, ogni Domenica e Festivi provvedono alla manutenzione del parco

delle Terme del Corallo. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Livorno, garantirà il supporto sanitario.

Un grazie particolare ai seguenti sponsor che coprendo le ingenti spese dell’evento, hanno reso

possibile la fruizione pubblica e gratuita dello spettacolo:

· UNICOOP TIRRENO soc. coop.r.l.

· ASA s.p.a.

· COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI PORTUALI s.r.l.

· COMPAGNIA PORTUALE DI LIVORNO soc.coop.

· FALDO s.r.l.

· C.T.P.R. MAGAGNINI

· TERMINAL DARSENA TOSCANA s.r.l.

· ABATE s.r.l.

· F.LLI COLLOCA s.n.c.

· F.LLI COLO’ s.r.l.

· MONTOPOLESE PERFORAZIONI s.r.l.

· CFG s.r.l.

· GEO STUDI ASTIER

· NUMERO UNO FITNESS

· ROBERGLASS s.r.l.

· OMNIA EDIL s.r.l.

· IESSE s.r.l.

· LUNDAX

· DIERRE FRUIT s.r.l.

· IMBALLAGGI MORGANTI

· ERREDUE

· IMMOBILIARE LIBURNIA

· SAMA CENTRO BALNEARE

· MA.GR.AF. S.R.L.

· RISTORANTE LA CASINA DI ALICE

· NOBILI PUBBLICITÀ s.a.s.

· FRANGERINI s.r.l.

· AREA 3D s.r.l.

· IL PICCOLO FALEGNAME

· DELTA SERVICE IMPIANTI s.r.l.

Come previsto dal patto di collaborazione, tutti gli eventi organizzati da Reset alle Terme del

Corallo hanno come finalità una raccolta fondi da destinare al Comune per finanziare ulteriori

lavori di recupero delle Terme; anche in questo caso saranno raccolte donazioni volontarie per

incrementare tale importo.

Durante l’evento saranno disponibili cartoline e poster, realizzate appositamente per il centenario.

L’attore livornese Andrea Gambuzza ed il regista Luca Dal Canto, Venerdì 24 Gennaio, poco prima

dello scoccare delle 20:45, faranno una introduzione al video-mapping rielaborando frammenti di

vita di Amedeo Modigliani.