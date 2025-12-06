Home

6 Dicembre 2025

Un tedoforo "in trasferta": Melis, presidente di TDS porterà la fiamma a Cagliari per Milano-Cortina 2026

Livorno 6 dicembre 2025 Un tedoforo “in trasferta”: Melis, presidente di TDS porterà la fiamma a Cagliari per Milano-Cortina 2026

C’è un filo che unisce Livorno a Cagliari, e questa volta non è un semplice viaggio, ma un percorso simbolico, fatto di emozioni, memoria e orgoglio sportivo. Maurizio Melis, presidente di Toscana Disabili Sport e già tedoforo a Torino 2006, sarà infatti tra i portatori della torcia olimpica e paralimpica di Milano-Cortina 2026. Una notizia che ha emozionato la comunità sportiva toscana e non solo, soprattutto dopo il racconto personale che Melis ha condiviso sui suoi canali social.

La sorpresa è arrivata due giorni fa, quando Melis ha ricevuto la comunicazione ufficiale del suo tratto di staffetta. Pensava – come molti – di poter correre nella sua Livorno, magari lungo viale Italia, circondato da amici, conoscenti e familiari. Invece, con grande stupore, il suo nome è stato inserito nella tappa di Cagliari, con partenza fissata alle ore 13:19 di domenica 14 dicembre, dalla celebre località della “Bussola” sul lungomare Poetto.

All’inizio, confessa, la reazione è stata di protesta: «Mi ero già immaginato sul mio mare, davanti alla mia gente». Ma la spiegazione è arrivata subito: nel modulo inviato da Coca-Cola – sponsor della torcia – aveva indicato Cagliari come seconda scelta nel caso in cui non fosse stato possibile assegnargli Livorno. «Non pensavo che quella preferenza sarebbe stata presa così sul serio» racconta con ironia.

Dopo qualche ora di riflessione, la decisione: accettare.

Non solo perché essere tedoforo per la seconda volta è un onore che pochi possono vivere, e farlo da atleta disabile ha un valore ancora più forte. Ma anche per un motivo profondamente personale: la tappa sarda gli permetterà di trascorrere un’intera giornata insieme a suo figlio Claudio, che sarà al suo fianco come accompagnatore. «Prendo due piccioni con una fava» scrive Melis, lasciando trasparire un sorriso pieno d’orgoglio.

Una piccola nota malinconica resta per i tanti livornesi – e soprattutto per i suoi nipotini – che avrebbero voluto applaudirlo dal vivo. Ma Melis promette di tornare con la splendida divisa da tedoforo e con una valanga di fotografie pronte a colmare la distanza.

L’appuntamento per amici e parenti della Sardegna è fissato: domenica 14 dicembre, ore 13:00, alla Bussola di Quartu, in prossimità del paletto numero 43, da cui Maurizio Melis inizierà la sua corsa con la fiamma olimpica.

Un momento speciale per lui, per il movimento paralimpico e per tutti coloro che credono nello sport come forza che unisce, supera i confini e illumina il cammino.

