12 Luglio 2022

Livorno 12 luglio 2022 – Un tuffo in acque basse e non conosciute può rovinarti la vita per sempre, Tre giovani ricoverati nel reparto spinale

Si … comportamenti più responsabili, l’appello di Torsi presidente In associazione (video)

Restrizioni covid cessate, aria di libertà dopo 2 anni di pandemia. Si torna a vivere con tutta la voglia e forse anche più.

Una voglia di vivere che però qualche volta può portare ad esagerare per esuberanza con conseguenze poi disastrose.

Il presidente di In Associazione (ex associazione paraplegici Livorno) a seguito di tre ragazzi dai 22 ai 35 anni che non cammineranno più (per essersi tuffati) e ricoverati a Firenze nel reparto spinale in questi giorni; pone l’attenzione sul problema dei tuffi.

Torsi: “capisco l’esuberanza, la voglia di vivere ma può essere pericoloso tuffarsi in acque basse o che non si conoscono. Questi infortuni costati caro a questi tre ragazzi ricoverati nel reparto spinale non devono più accadere. Può essere un attimo e per un tuffo fatto in acque che non si conoscono di rimane paralizzati tutta la vita. Queste cose non devono accadere, state attenti, tuffatevi nell’acqua alta.

