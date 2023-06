Home

Un weekend di celebrazioni: i festeggiamenti dei 150 anni di Azimut-Benetti

19 Giugno 2023

Un weekend di celebrazioni: i festeggiamenti dei 150 anni di Azimut-Benetti

Livorno 19 giugno 2023 – Un weekend di celebrazioni: i festeggiamenti dei 150 anni di Azimut-Benetti

Si sono conclusi ieri i festeggiamenti per i 150 anni di Azimut-Benetti. I festeggiamenti del centocinquantesimo anniversario a Livorno sono stati suddivisi in due giorni, ognuno dei quali dedicato ad un diverso gruppo di ospiti con cui condividere questo anniversario così speciale: le autorità locali oggi, a testimonianza di un legame profondo con il territorio, a seguire gli armatori, da sempre cultori e appassionati del brand, per concludere il percorso insieme agli artefici di questo traguardo storico: i dipendenti Benetti.

Durante la prima giornata, il 17 giugno, i protagonisti erano quindi gli armatori, per i quali è stata organizzata una cena di gala a cura del famoso chef surrealista Charles Kaisin. Grazie alla presenza dei loro yachts, è stato possibile riunire una ventina di barche, fra le più belle e iconiche prodotte dal cantiere nel corso degli anni. Orgogliosamente schierate nella marina, per fare da cornice agli eventi che si sono tenuti presso la sede del cantiere di Livorno, sono la viva testimonianza della storia del brand, dell’eleganza senza tempo e della sua ineguagliabile eccellenza produttiva. La serata si è conclusa con un eccezionale spettacolo pirotecnico

Durante la seconda giornata (domenica 18 giugno), Paolo e Giovanna Vitelli per dimostrare la profonda gratitudine verso tutti i collaboratori dell’azienda hanno aperto il cantiere di Livorno dalle 17.00 fino alle 20.00 ai dipendenti e alle loro famiglie, ai fornitori, che potranno partecipare ad attività ludiche – come visite guidate al Museo, al faro e alla flotta d’imbarcazioni, – ad attività sportive – come le prove di vela organizzate in collaborazione con il Circolo Velico di Antignano – e culturali – come gli spettacoli ”Scenari di Cantiere” tenuti dal Teatro Goldoni della città e lo spettacolo Esurf Monaco.

Alle ore 18.30 dopo l’Inno d’ Italia suonato dalla Fanfara dell’ Accademia Navale di Livorno, si è svolto il momento istituzionale con la parola al Sindaco della città di Livorno Luca Salvetti e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Dopo le istituzioni hanno preso la parola Giovanna e Paolo Vitelli. Paolo Vitelli ha dato il via all’evento più atteso dai presenti, la premiazione dei dipendenti per la loro anzianità di servizio. Un contributo fortemente voluto dalla famiglia Vitelli per dimostrare ancora una volta il legame con i dipendenti e la città

