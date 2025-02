Home

17 Febbraio 2025

Livorno 17 febbraio 2025 Una bella Pielle liquida Caserta

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO torna a sorridere e lo fa sbarazzandosi della Paperdì Caserta; sul parquet del Pala Macchia finisce 77-60 al termine di una sfida che i ragazzi di coach Federico Campanella hanno condotto per l’intero arco dei 40 minuti grazie, soprattutto, ad una eccellente percentuale dall’arco dei 3 punti.

Caserta è vittima, forse, di una delle sue più brutte performance stagionali, nel secondo quarto si riporta anche sul -7 (37-30), ma da questo momento in poi in via Allende e monologo biancoblù.

In casa Toscana Legno segnano tutti e 10 gli elementi andati a referto e questo la dice lunga sulle soluzioni a disposizione dello staff (miglior marcatore di serata Ennio Leonzio con 20 punti). Pielle che salterà il turno infrasettimanale vs. Ruvo, match che sarà recuperato nel weekend di sosta dedicato alla Coppa Italia. Tornerà, dunque, in campo sabato prossimo sul campo di Cassino (palla a due ore 20:45).

Toscana Legno Pielle Livorno-Paperdì Caserta: 77-60



TOSCANA LEGNO: Del Testa 9, Bonacini 4, Venucci 15, Leonzio 20, Donzelli 7, Vedovato 2, Cepic 8, Klyuchnyk 2, Hazners 9, Campori 1. All. Campanella.

PAPERDÌ: Heinonen 11, Ricci 14, Giorgi, Laganà 15, Azzaro 4, Romano 4, Pisapia 2, Kumer ne, Zampella ne, D’Argenzio, Mastroianni 2, Diouf 8. All. Cagnazzo.

Arbitri: Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Quadrelli di Santa