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Una brutta Libertas cede il passo al Pistoia (60-68)

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25 Marzo 2026

Una brutta Libertas cede il passo al Pistoia (60-68)

Livorno 25 marzo 2026 Una brutta Libertas cede il passo al Pistoia (60-68)

Una brutta Libertas cede il passo alla Estra Pistoia, reduce da 1 successo nelle ultime 15 uscite e presentatasi al Modigliani Forum con le rotazioni ridotte all’osso. Gli ospiti hanno meritato la vittoria. Hanno disputato una partita gagliarda e attenta. La Libertas invece è parsa ampiamente sottotono, ha sbattuto costantemente contro la zona ordinata da Coach Strobl e ha fatto registrare medie molto basse nelle conclusioni da tre punti. Già nel primo quarto si poteva intuire che la LL sarebbe andata incontro a una serata difficile. Gli Amaranto – contando che gli avversari avevano in Zanotti l’unico 5 di ruolo – hanno provato ad attaccare il ferro con continuità, ma hanno sbagliato almeno una mezza dozzina di appoggi semplici da sotto. Ed Estra ne ha approfittato dapprima rimanendo in partita e poi provando l’allungo (16-24). Tre triple consecutive di Filloy hanno sospinto la squadra di Diana al sorpasso (25-24), ma all’intervallo lungo il vantaggio della Libertas era di un solo possesso (33-31). Nella terza frazione, nonostante i continui stenti offensivi, gli Amaranto si sono portati sul +7 (49-42) prima di subire il ritorno dei pistoiesi (49-45 al 30’). Negativo l’ultimo quarto nel quale Tiby ha provato a tenere in piedi la LL, prima che una tripla del baby Flauto (classe 2009) sancisse il vantaggio ospite (55-56). A quel punto gli Amaranto hanno provato senza fortuna le conclusioni da tre punti, mentre dall’altra parte Stefanini è stato chirurgico. Vittoria pistoiese che non fa una piega. Riflessioni amaranto necessarie. Prossimo appuntamento domenica alle 19 al Modigliani contro Cividale.