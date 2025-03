Home

Una casa per sempre: sabato 8 marzo alla Baracchina Bianca per le adozioni dal canile

6 Marzo 2025

Una casa per sempre: sabato 8 marzo alla Baracchina Bianca per le adozioni dal canile

Livorno 6 marzo 2025

Sabato 8 marzo, dalle 9:00 alle 13:00, la Baracchina Bianca di Livorno si trasformerà in un punto di incontro speciale per chi ama gli animali. Le volontarie Giovanna Giusti (ALca) e Simona Bertotto (Ata-PC) saranno presenti per promuovere le adozioni dei cani ospitati nel canile pubblico, offrendo a tutti l’opportunità di conoscere più da vicino queste meravigliose creature in cerca di una famiglia.

All’evento parteciperanno anche alcuni cani già adottati, per dimostrare che anche un amico a quattro zampe adulto può trovare una nuova casa e regalare amore incondizionato. Sarà possibile ricevere in dono un calendario con le foto di alcuni ospiti del canile, un piccolo ricordo per sensibilizzare sull’importanza dell’adozione responsabile.

Un’attenzione speciale sarà dedicata a Vipera, una dolcissima cagnolina di 14 anni che aspetta con il cuore aperto qualcuno disposto a donarle una casa per il resto della sua vita.

Se hai mai pensato di adottare un cane, questo è il momento giusto per conoscere, informarti e magari incontrare il tuo nuovo migliore amico. Passa a trovarci: il tuo gesto potrebbe cambiare una vita!