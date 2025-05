“Una Cena per Ritrovare le Parole”, a Livorno una serata di solidarietà per l’Afasia

Home

21 Maggio 2025

Quando la voce si spegne, la solidarietà può diventare il miglior megafono. Nasce da questo spirito la cena di beneficenza per l’Afasia organizzata da AFASIA.TV, in programma sabato 24 maggio alle ore 20:00 presso il Circolo P. Carli di Salviano, in via di Salviano 542 a Livorno.

Un appuntamento importante non solo per raccogliere fondi, ma soprattutto per accendere i riflettori su una condizione troppo spesso dimenticata: l’afasia, un disturbo del linguaggio che colpisce la capacità di esprimersi, comprendere, leggere o scrivere, pur lasciando intatta l’intelligenza della persona. L’evento accoglierà 80 partecipanti, tra persone afasiche, con Parkinson, Alzheimer, disabilità visive e amici, riuniti in un’unica serata all’insegna della condivisione, della musica e del sostegno reciproco.

Il ricavato della serata – il cui menù completo è offerto a soli 20 euro – sarà interamente destinato a finanziare corsi gratuiti di logopedia e fisioterapia tempestiva, due strumenti fondamentali per la qualità della vita di chi convive con l’afasia e patologie affini. La prevenzione e l’intervento precoce, infatti, possono fare una differenza enorme nella capacità di recupero e nell’autonomia delle persone colpite.

La serata sarà resa ancora più speciale dalla presenza del cantante Giuliano Golisciani, che porterà il suo spettacolo “Tutta un’altra musica”, arricchito da momenti di karaoke pensati per coinvolgere tutti i presenti in un clima familiare e leggero, senza mai perdere di vista il valore dell’iniziativa.

Il menù proposto è semplice ma gustoso: lasagne al pesto, braciata, patate fritte e tiramisù, un’ottima occasione per unire il piacere della tavola alla generosità del cuore.

Conosci l’Afasia, sostieni chi la vive

L’afasia può insorgere a causa di ictus, traumi cranici, tumori cerebrali o malattie neurodegenerative. È una condizione invisibile ma profondamente invalidante, che isola e rende difficile comunicare i propri bisogni, pensieri e sentimenti. Per questo è fondamentale creare occasioni pubbliche in cui se ne parli, e che possano raccogliere risorse da destinare a progetti concreti e continuativi.

Chiunque voglia partecipare o semplicemente ricevere maggiori informazioni può contattare Davide al numero 331.67.54.633.

Una cena, sì, ma anche un grande gesto di comunità. Perché ritrovare le parole, a volte, comincia con un abbraccio. E un piatto condiviso.

