11 Agosto 2025

Livorno 11 agosto 2025 Una città senza mozziconi: l’appello di MrGreen

“La lettera di Mr. Green: piccoli gesti per un grande amore a Livorno”

“La tua città ti ama. Amala anche tu.”

Con queste parole si apre il messaggio di Mr. Green, un personaggio simbolico che ha deciso di scrivere ai livornesi col cuore in mano, anzi, col cuore verde. Verde come la speranza, come il mare che bagna la città ogni giorno, e come il fogliame che abbraccia i quartieri e le colline.

Mr. Green racconta di vivere Livorno camminando lungo il porto, attraversando le vie del centro e dei quartieri popolari, fermandosi ad ammirare tramonti che sembrano dipinti e ascoltando le risate dei bambini nei parchi. Ma non è una lettera di solo amore: è anche un appello.

Il primo invito è semplice e diretto: “Per favore, non gettate più mozziconi per terra.”

Un gesto che per molti sembra insignificante, ma che in realtà lascia una ferita lunga anni nell’ambiente. I mozziconi finiscono nei tombini, nei canali e, inevitabilmente, in mare. Da lì, tornano indietro, sotto forma di inquinamento nelle reti dei pescatori, nei fondali e persino nei pesci.

La soluzione? Portare sempre con sé una piccola scatolina spegni-mozziconi. Un oggetto tascabile che può salvare l’ambiente un mozzicone alla volta, trasformando chi lo usa in un cittadino più attento, fiero… e verde.

Il secondo invito riguarda i rifiuti nascosti: le pellicole trasparenti e la carta argentata dei pacchetti di sigarette. Dettagli minuscoli, ma che finiscono spesso a terra, rendendo le strade più sporche e meno accoglienti.

Per Mr. Green, buttare correttamente anche questi piccoli scarti è un segno di amore e rispetto verso la città. Un atto che contribuisce a mantenere Livorno bella, dignitosa e viva.

La lettera si chiude con un’immagine tenera e potente: Mr. Green, col suo cappello verde, che continua a camminare tra i cittadini, pronto a sorridere — in silenzio — a chiunque raccolga un mozzicone o getti un pezzetto di carta nel cestino.

