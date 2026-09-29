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Cronaca

“Una co-educazione responsabile”: un incontro dedicato all’infanzia, alla comunità educante e alla narrazione delle città

Cronaca

29 Settembre 2026

“Una co-educazione responsabile”: un incontro dedicato all’infanzia, alla comunità educante e alla narrazione delle città

Livorno 29 settembre 2026

Si terrà domani, mercoledì 30 settembre, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma, 234) l’evento “Una co-educazione responsabile”, momento di confronto e riflessione dedicato ai temi dell’infanzia, dell’educazione e della cura delle nuove generazioni. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà dalle ore 16.30 alle 19.00.

Partendo dalla presentazione del volume “Riconoscere l’infanzia. Ricerche e pratiche per una comunità educante”, edito da Carocci, l’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire nuove prospettive sul modo di raccontare e vivere le città attraverso lo sguardo dei bambini e delle bambine. Il tema della co-educazione sarà affrontato mettendo al centro il ruolo della comunità educante e la capacità di accompagnare i più piccoli in percorsi di crescita, cura e educazione capaci di favorire uno sviluppo armonioso e inclusivo.

L’evento è promosso dalla Regione Toscana e realizzato con la collaborazione organizzativa del Comune di Livorno, attraverso l’Ufficio Sistema Integrato Infanzia 0-6.

“Investire sull’infanzia – dichiara la vicesindaca Libera Camici con delega a Istruzione e Politiche educative del Comune di Livorno – significa investire sul futuro più importante che abbiamo. Significa riconoscere bambine e bambini non come cittadini di domani, ma come cittadini del presente, portatori di diritti, di competenze, di uno sguardo originale che interroga e trasforma la città. In questo, il ruolo degli Enti Locali è fondamentale”. “La co-educazione – aggiunge Camici – non è solo un concetto pedagogico, è una scelta politica e organizzativa. Significa superare l’idea che l’educazione avvenga in luoghi separati, per costruire invece un sistema strutturato, in cui tutti gli attori: nido, scuola, famiglia, servizi, associazionismo, città, si riconoscono come parte di un unico percorso educativo condiviso e responsabile. Significa costruire alleanze stabili, linguaggi comuni, corresponsabilità reale”.

L’evento, che rientra nella programmazione di “Orizzonti educativi”, itinerario annuale di incontri, eventi, laboratori e attività gratuiti promosso dal Comune di Livorno per stimolare la condivisione di valori educativi e pedagogici, vedrà l’intervento di Alessandra Nardini assessora a Educazione e Istruzione della Regione Toscana, Libera Camici vicesindaca con delega a Istruzione e Politiche educative del Comune di Livorno, Michela Casarosa dirigente Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione del Comune di Livorno, Sara Mele responsabile Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana, Valeria Cattaneo responsabile Sistema Integrato 0/6 del Comune di Livorno, Sabrina Gori responsabile Settore Servizi Educativi, Culturali, alla Persona del Comune di Castelfiorentino e Barbara Frosini pedagogista. L’incontro sarà coordinato da Jessica Magrini pedagogista del Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana.