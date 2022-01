Home

23 Gennaio 2022

Una decina di auto nel mirino dei ladri, hanno agito di notte sugli scali Manzoni

Livorno 23 gennaio 2022

Brutta sorpresa per una decina di proprietari di auto

Questa mattina sul tratto di strada compreso tra scali Manzoni e piazza Manin sono state ritrovate una decina di veicoli danneggiati.

Nella notte, ignoto/i hanno spaccato i finestrini per poi entrare in auto e cercare qualche cosa da rubare.

Oltre ai furti anche gli spregi, ad alcune vetture forse non soddisfatti del contenuto asportato, hanno anche rotto gli specchieti. Come per dire “ben ti sta, nell’auto non c’era niente, la prossima volta lasciaci qualche cosa”

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, a seguito dell’ispezione della zona hanno ritrovato un coltellino tipo di quelli Svizzeri nelle vicinanze di una vettura danneggiata. Molto probabilmente è stato usato per spaccare i vetri delle vetture.

