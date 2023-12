Home

24 Dicembre 2023

Livorno 24 dicembre 2023 – Una delle partite più belle del 2023, la Pielle vince a Montecatini

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO centra il quinto successo consecutivo e lo fa vincendo una delle più belle partite del girone di andata del campionato di Serie B Nazionale; sul parquet del Pala Terme, tana della Fabo Herons Montecatini, finisce 92-93 in favore dei ragazzi di coach Marco Cardani al termine di 40 minuti di rara intensità e qualità cestistica.

Meglio Herons in avvio, malgrado l’assenza di Adrian Chiera (22-16 al 10’). Al rientro in campo, però, è la Pielle a prendere in mano l’inerzia graffiando la difesa termale con ben 29 punti (42-45 alla pausa lunga). Rubbini (mvp di serata con 29 punti e 32 di valutazione generlae) e compagni provano a scappare nel cuore del terzo quarto (+13), ma l’orgoglio permette ai ragazzi di coach Barsotti di rintuzzare tutto lo svantaggio fino all’82 pari sulla schiacciata in contropiede di Arrigoni.

La Caffè Toscano non si scompone e rimane con la testa dentro la partita, Diouf realizza il +3 (90-93) ad una manciata di secondi dalla fine. Dalla lunetta Carpanzano è siberiano e fa 92-93. Un fallo in attacco, con 3 secondi da giocare, sembra poter spezzare i sogni di gloria della Pielle, in attesa dell’errore di Arrigoni che incendia il settore occupo da 600 e più tifosi livornesi. Natale in vetta per la Pielle, con vista derby in programma il 7 gennaio.

Fabo Herons Montecatini-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 92-93



FABO:

Benites 16, Carpanzano 22, Natali 1, Arrigoni 14, Sgobba 10, Dell’Uomo 11, Giancarli 9, Lorenzetti 9, Longo ne, Chiera ne, Lorenzi ne, Magrini ne. All. Barsotti.

CAFFÈ TOSCANO:

Rubbini 29, Chiarini 11, Ferraro 6, Lo Biondo 13, Diouf 6, Campori 3, Laganà 12, Pagani 13, Manna, Gamba ne, Dadomo ne, Cristofani ne. All. Cardani.

Arbitri: Castellano di Legnano e Gurrera di Vigevano

Parziali: 22-16, 42-45, 67-73, 92-93

