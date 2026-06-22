Home

Politica

Una donna alla guida di Gioventù Nazionale, Eleonora Lucchesi prende il posto di Alessandro Palumbo

Politica

22 Giugno 2026

Una donna alla guida di Gioventù Nazionale, Eleonora Lucchesi prende il posto di Alessandro Palumbo

Livorno 22 giugno 2026 Una donna alla guida di Gioventù Nazionale, Eleonora Lucchesi prende il posto di Alessandro Palumbo

Congresso Gioventù Nazionale Livorno: eletta Eleonora Lucchesi.

Domenica 21 Giugno, presso il locale Gonnelli in Piazza Grande, si è svolto il Congresso Provinciale di Gioventù Nazionale Livorno, con un’altissima partecipazione di iscritti.

Il congresso, presieduto da Nicola D’Ambrosio (Esecutivo Nazionale di GN), con la partecipazione del Presidente regionale, Gabriele Sgueglia, ha visto l’elezione di Eleonora Lucchesi.

In Gioventú Nazionale sin dalla fondazione a Livorno, Eleonora Lucchesi ha 28 anni, già mamma di un bambino di due anni, è laureata in Giurisprudenza e studia per diventare magistrato.

Su di lei il Presidente uscente, Alessandro Palumbo, dichiara: “Eleonora per me è come una sorella. Mi ha accompagnato in tutto questo percorso sin dall’inizio, vivendo tutte le sue fasi di difficoltà e di crescita, dando già prova di ottime capacità organizzando diverse iniziative negli anni. La ringrazio per aver scelto di assumersi questa responsabilità, certo che, affiancata dai nuovi membri del Direttivo, e da tutti gli iscritti, saprà fare un lavoro anche migliore del mio.”

Lucchesi conclude: “Sono felice e onorata di aver ricevuto questa carica e questo compito dai ragazzi. Gioventù nazionale è cresciuta molto in questi anni grazie al lavoro di Alessandro Palumbo e conosco i ragazzi da molto e sono orgogliosa e fiera di ognuno di loro. Noi continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto con la serietà e la determinazione che ci contraddistingue portando avanti i nostri ideali e valori. La nostra sarà una militanza di azione perché Livorno deve conoscere il volto la serietà e i progetti di Gioventù nazionale. Ringrazio infine i quattro membri del Direttivo provinciale neo-eletti che hanno scelto di affiancarmi: Gaia Marchionni, Gianluca Celli, Samuele Fantozzi e Maria Paola Maggini”.