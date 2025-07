Home

Una donna e 3 uomini segnalati come assuntori di hashish. Tutti fermati nelle classiche zone centrali di spaccio

Livorno 7 luglio 2025

Controlli antidroga nel centro città: segnalati quattro assuntori di hashish

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Livorno, impegnati in un’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare; nelle aree più sensibili del centro cittadino.

Nel corso delle recenti attività, i militari hanno identificato quattro persone, tre uomini e una donna, di età compresa tra i 19 e i 35 anni, sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish compatibili con l’uso personale. I controlli si sono concentrati in via Garibaldi, via De Larderel, piazza della Repubblica e via Grande, zone centrali della città spesso al centro di segnalazioni da parte dei cittadini.

Gli assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno quali consumatori di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico, in base alla normativa vigente. La sostanza sequestrata è stata inviata per le analisi di laboratorio e sarà successivamente distrutta secondo le procedure previste.

I Carabinieri ribadiscono l’importanza della prevenzione e del controllo del territorio anche sotto il profilo del consumo personale. Evidenziando inoltre come ogni intervento sia fondamentale per tenere alta l’attenzione sulle dinamiche legate alla droga e tutelare la sicurezza urbana.