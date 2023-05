Home

Una favolosa Libertas vince a Desio e conquista gara 5 (80-59)

23 Maggio 2023

Livorno 22 marzo 2023

Nel giorno più difficile, quello della sfida senza appello, la Libertas dimostra di avere nervi d’acciaio, rende il break a Desio e riporta la serie in Toscana per la bella in programma in settimana.

Dopo il passaggio a vuoto di gara-3 i ragazzi di Andreazza hanno mostrato gli attributi: basti pensare gli amaranto sono stati in vantaggio per 37’ e 11” e hanno lasciato all’Aurora solo…l’aurora della partita (2-0, poi 5-2). La difesa della Libertas è tornata a fare la differenza e nei primi due tempi il solo Giarelli (per lui 14 all’intervallo lungo) ha tenuto viva Desio aiutata – è il caso di dirlo – anche da un arbitraggio casalingo per tutti i primi 20’.

La Libertas, chirurgica con Bargnesi, ma pure Ricci e con Fratto abile a punzecchiare da 3 ha raggiunto il +15 (22-37) al 15, prima di subire una piccola rimonta dei padroni di casa. Al 20’, comunque ospiti a +11 (34-45).

Nel terzo quarto la Libertas vede i fantasmi dell’eliminazione. In sei minuti e mezzo segna solo un tiro libero e Desio risale a -3 (43-46) prima di fallire due volte il tiro del -1. A far ripartire la Libertas ci pensa capitan Forti con un siluro dall’angolo che fiacca le velleità della squadra di Gallazzi. Da quel momento inizia un’altra partita. In campo c’è una sola squadra e la Libertas chiude a braccia alzate per il tripudio dei propri tifosi. Adesso la serie si sposta in Toscana in una sede da definire, si dovrebbe giocare mercoledì sera.

Rimadesio Desio – Maurelli Group Libertas Livorno 59-80 (16-21, 18-24, 13-12, 12-23)

Rimadesio Desio: Andrea Mazzoleni 20 (7/8, 1/2), Gabriele Giarelli 16 (6/14, 0/3), Matteo Tornari 9 (3/9, 1/2), Giacomo Maspero 7 (2/5, 1/4), Leonardo Basso 5 (0/1, 1/1), Matteo Fioravanti 2 (1/4, 0/1), Mattia Molteni 0 (0/1, 0/5), Simone Caglio 0 (0/0, 0/2), Lorenzo Lovato 0 (0/1, 0/0), Andrea Barbieri 0 (0/0, 0/1), Luca Colzani 0 (0/0, 0/1), Carlo Fumagalli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Andrea Mazzoleni 9) – Assist: 12 (Andrea Mazzoleni, Gabriele Giarelli 3)

Maurelli Group Libertas Livorno: Jacopo Lucarelli 16 (3/5, 0/4), Antonello Ricci 16 (3/3, 2/2), Andrea Bargnesi 12 (3/4, 2/4), Francesco Fratto 10 (2/5, 2/3), Tommaso Fantoni 6 (1/3, 0/0), Andrea Saccaggi 6 (2/4, 0/4), Francesco Forti 6 (0/1, 2/7), Andrea Sipala 6 (0/1, 2/6), Federico Madeo 2 (1/2, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/1, 0/0), Constantin Maralossou 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 22 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Tommaso Fantoni 11) – Assist: 14 (Francesco Forti 5)

