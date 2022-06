Home

Una fine vergognosa, addio alla D, Pomezia-Livorno 7-5

19 Giugno 2022

Livorno 20 giugno 2022

Finale Eccellenza playoff, il Livorno perde la promozione ai rigori

Pomezia-Livorno 7-5 ai rigori: gli amaranto falliscono dal dischetto. Addio Serie D

Il Pomezia ha creduto alla promozione più degli amaranto

La squadra labronica aveva tutto, il cuore dei tifosi ed uno stadio come il grande Livorno di un tempo, ma non non gli è servito ad ottenere la promozione dall’eccellenza alla serie D

Dopo il 2-1 per il Pomezia alla fine dei tempi supplementari il Livorno sbaglia tre rigori con Vantaggiato, Petronelli e Ghinassi – Pulidori

Il Livorno è stato surclassato dalla velocità del Pomezia (2-1 dopo i tempi

supplementari) che è stato anche più bravo ai rigore (5 centri contro 4, due parate di Pulidori ed errori fatali di Vantaggiato, Petronelli e Ghinassi).

Un fallimento senza attenuanti Pomezia 7 – Livorno 5

La cronaca dei rigori:

Vantaggiato sbaglia; Teti gol; Gelsi gol ; Celli sbaglia; Gargiulo gol; Fusaroli gol; Giuliani gol; Fiorentini gol; Ferretti gol; Massella gol, si va a oltranza; Petronelli sbaglia; Manga sbaglia; Ghinassi sbaglia; Otero gol, il Pomezia va in serie D

