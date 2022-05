Home

30 Maggio 2022

Una gara di golf per il progetto “End Polio”, il Rotary Club Mascagni raccoglie 1400 euro

Livorno 30 maggio 2022

Il Rotary Club Livorno Mascagni ha organizzato una gara di golf di stampo sociale negli spazi del Cosmopolitan Golf & Country Club.

Obiettivo, raccogliere fondi per tentare di eradicare la poliomielite attraverso il progetto End Polio Now del Rotary International.

Grandissima la partecipazione da parte dei soci, che ha consentito di devolvere circa 1400 euro.

«Un evento che organizziamo da tanti anni, 8 per la precisione, e che abbiamo purtroppo dovuto sospendere in tempo di Covid – dice Riccardo Roccabella, socio del Club ed organizzatore. – Il Cosmopolitan è il nostro main sponsor, che storna una parte delle quote gioco degli atleti e le dedica alla nostra finalità principale.

Grazie anche a tutti gli altri sponsor che hanno donato i premi».

Un’occasione, quella della giornata di sabato 28 maggio, che ha permesso anche ai neofiti di provare l’esperienza del golf grazie ad una lezione del maestro Francesco Mainardi, che si è messo a disposizione in modo completamente gratuito.

«Ha donato un’ora e mezzo del suo tempo di professionista in periodo di alta stagione come un sabato di fine maggio. Sono rimasti tutti molto colpiti, probabilmente diventeranno dei golfisti, speriamo di creare dei giocatori».

Questo l’elenco dei vincitori della Rotary golf cup by Adesso Sole, premiati, tra gli altri, anche dal presidente del Club Vito Vannucci.

1° categoria: 1° lordo Alessio Sardelli (Cosmopolitan), 1° netto Giovanni Fanucchi (Cosmopolitan),

2° netto David Colonnata (Cinque Laghi). 2° categoria: 1° netto Jean-Marc Romelli (Cosmopolitan), 2° netto Graziano Giannerini (Cosmopolitan), 1° ladies Patrizia Ceccarelli (Cosmopolitan), 1° seniores Simone Tempestini (Cosmopolitan); 1° lordo Airg Bruno Tavarelli (Cosmopolitan), 1° netto Airg Giovanni Finucci (Cosmopolitan) e 2° netto Airg Elsa Iadaresta (Tirrenia). 1° putting green Alessio Sardelli

