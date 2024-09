Home

17 Settembre 2024

Livorno 17 settembre 2024 – Una giornata con i cani per gli anziani in Rsa

La presenza di un cane o di un altro animale può rappresentare per gli anziani un grande stimolo dal punto di vista cognitivo, fisico e mentale: proprio per questo la Rsa “I Girasoli”, di gestione Sereni Orizzonti, ha organizzato – in collaborazione con l’associazione SSD Mad Dog di Livorno – una giornata dedicata ai cani e alle attività che possono svolgere con i loro padroni e allenatori.

Le attività con gli animali sono un valido aiuto per il benessere delle persone: il cane diventa per l’anziano un “facilitatore” nella comunicazione e nel movimento, con evidenti benefici sociali e affettivi. La compagnia di un amico a quattro zampe è in grado di risvegliare l’attenzione e molte funzioni cognitive di base, rafforzando l’equilibrio emotivo, relazionale e fisiologico. Il cane ha un effetto calmante e può fornire un aiuto prezioso e concreto alle persone che devono vivere con alcune patologie. Gli “interventi assistiti con gli animali” hanno dimostrato di avere grandi potenzialità terapeutiche nel trattamento dei malati di demenza e Alzheimer, una patologia neurodegenerativa irreversibile che provoca deficit cognitivi quali perdita di memoria e difficoltà di linguaggio, oltre che disturbi comportamentali e alterazioni dell’umore.

L’evento si è tenuto lunedì 16 settembre ed è stato organizzato in sinergia tra l’equipe della struttura – in particolare l’animatrice Alessia Nannicini e la direttrice Sabrina Bianchi – e la società sportiva dilettantistica Mad Dog.

Il Centro cinofilo livornese, nato grazie all’impegno e alla passione dell’istruttore professionista Stefano Franceschi, è ormai da anni il punto di riferimento per tutti coloro che amano i cani e decidono di intraprendere insieme a loro un’attività. Nel centro sono offerti corsi di educazione di base del cane, rivolti a tutti i proprietari che vogliono poter vivere in armonia con il proprio animale, di agility dog, obedience e, nell’ambito della sicurezza, di ricerca delle persone disperse in superficie.

«Gli eventi di questo genere si pongono degli obiettivi terapeutici, quali apportare benefici alla sfera comportamentale e psicologica degli ospiti, cercando di migliorarne lo stato di benessere generale e il tono dell’umore» racconta la direttrice Sabrina Bianchi «ma anche ridurre aggressività e agitazione, diminuire ansia ed apatia, aumentare le relazioni sociali e stimolare la memoria, l’attenzione e il linguaggio».

La residenza “I Girasoli” di Livorno può accogliere anziani con diversi gradi di non autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 91 strutture e 6 mila posti letto in Italia e all’estero.

