Una giornata dedicata alla Natività con Vivi Antignano, tre le iniziative in programma

27 Dicembre 2024

Livorno 24 dicembre 2024

Un pomeriggio intenso quello che l’Associazione Vivi Antignano organizza per domani pomeriggio;

è dedicato al Presepe, così come è stato vissuto nel passato ad Antignano e come lo viviamo nella contemporaneità;

All’interno del programma di iniziative per le festività natalizie, in collaborazione con la Parrocchia e con la compartecipazione del Comune di Livorno ci saranno nella Pieve Santa Lucia, diversi momenti, diversi tra loro, ma tutti incentrati sulla rappresentazione della Natività di Gesù.

Questo raffigurazione, per la cristianità senza dubbio, ma anche per i laici, per le tradizioni dei paesi e delle comunità riveste una centralità antica e ancora trasmette in un linguaggio universale molto potente ed efficace, un messaggio di pace tra le persone e tra i popoli, che mai come oggi è necessario ed urgente.

Si comincia con la Conferenza di Lucia Gelli dal titolo “Tanti Presepi un solo Natale” e a seguire ci sarà la premiazione del Concorso “Costruiamo una Capannuccia?” (2° edizione) ed infine un intervento strumentale di musiche natalizie a cura di Don Simone Barbieri

L’appuntamento è per sabato 28 dicembre, Pieve Santa Lucia Antignano, dalle 16 in poi