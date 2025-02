Home

Una grande Pallacanestro Don Bosco batte il CUS Genova

23 Febbraio 2025

Sulla carta la sfida della Pallacanestro Don Bosco contro il CUS Genova sembrava una partita dal pronostico blindato, considerando che i liguri arrivavano al “PalaMacchia” freschi di otto vittorie consecutive. Invece, i ragazzi di Giuseppe Di Manno sfoderano una grande prestazione e portano a casa due punti di inestimabile valore, sia per il morale che per la classifica. Decisivi, nella vittorie, i tre liberi a due decimi dalla fine di Paoletti, peraltro top scorer del confronto a quota 27.

LA CRONACA

In casa Pallacanestro Don Bosco il tecnico Giuseppe Di Manno si affida al quintetto composto da Dadomo, Regoli, Paoletti, Marinari e Deri; nel CUS Genova coach Pansolin risponde spedendo in campo Pasqualetto, Galluzzo, Caversazio, Canepa e Ferraro. Ad uscire meglio dai blocchi di partenza sono i biancorossi piemontesi, bravi ad allungare sul’8-2 dopo 3’06”di gioco, ma la Pallacanestro Don Bosco non si abbatte, e tiene la scia dei liguri, in una partita caratterizzata dalla prevalenza delle due difese sui rispettivi attacchi, come era facile prevedere alla vigilia, considerando che i liguri vantano la migliore difesa del girone. Anche quando il CUS prova ad allungare, sul 17-10, i ragazzi labronici sono bravi a stampare un parziale di 7-0 che vale la perfetta parità all’intervallo lungo, a quota 17.

In avvio di secondo periodo, il Don Bosco mette per la prima volta il naso avanti, sul 19-17, con un canestro di Baroni, pilastro di un parziale, nel solo secondo periodo, di 7-0 che vale altrettanti punti di vantaggio e costringe il coach del CUS, Pansolin, al time out. Il minuto porta i suoi effetti, con un 7-0 ligure che rimette il confronto sui binari di una perfetta parità, a 4’54” dall’intervallo lungo. Da lì in poi a menare le danze, sia pure con poche lunghezze di vantaggio, è la Pallacanestro Don Bosco che chiude il primo tempo in vantaggio, sul 38-32. A metà partita, in casa Don Bosco da segnalare i 13 punti di Paoletti, top scorer del confronto.

L’avvio del secondo tempo è favorevole ai liguri, bravi a colmare il gap, agguantando i labronici a quota 38. Da quel momento in poi, la partita scorre, per qualche minuto, sui binari di un sostanziale equilibrio, con le due difese brave ad inumidire le polveri degli attacchi avversari. I liguri poi allungano fino al +4, costringendo coach Di Manno al timeout. Il minuto di sospensione non sortisce gli effetti sperati, i rossoblu, complice la grande aggressività difensiva del CUS, stentano a trovare la retina avversaria, ed i liguri allungano fino al +10, sul 56-46, a 1’36” dall’ultima pausa, margine mantenuto fino al termine del periodo, sul 59-49.

Il primo canestro del periodo finale è della Pallacanestro Don Bosco, una tripla di Paoletti che porta i labronici a -7, segno evidente che i rossoblu hanno voglia di provare la rimonta. In effetti, dopo 5’30” di periodo, la partita è completamente riaperta, con il Don Bosco che prende la scia dei liguri, avanti di sole due lunghezze. Da lì in poi è emozione pura, con la vittoria del Don Bosco, arrivata quando tutto sembrava ormai perso, dopo il canestro di Ferraro a 2” dalla fine, con annesso +2 ligure. Invece, Di Manno chiede un time out, disegna un gioco per Paoletti che subisce un fallo sul tentativo da tre punti, poi convertito con i tre liberi del sorpasso, per una vittoria tanto sofferta quanto meritata. Proprio Paoletti, con 27 punti, è il grande protagonista della vittoria; in doppia cifra anche Marinari, a quota 11.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – CUS Genova 69-68

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 5, Dadomo, Deliallisi 3, Crocetta 6, Lamperi Nicholas, Balestri 5, Preziuso, Paoletti 27, Deri 2, Lamperi Tristan 8, Regoli 2. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Lex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 17-17; 38-32; 49-59; 69-68

