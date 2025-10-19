Home

Sport

Basket

Una grande Pielle manda al tappeto Faenza

Basket

19 Ottobre 2025

Una grande Pielle manda al tappeto Faenza

Livorno 19 ottobre 2025 Una grande Pielle manda al tappeto Faenza

La PIELLE LIVORNO risponde subito dopo, la battuta d’arresto contro Latina, e torna a vincere con autorevolezza davanti al pubblico del Pala Macchia, superando la Raggisolaris Faenza per 87-75.

Una prestazione di grande carattere e solidità, maturata grazie a un eccellente gioco di squadra e alle prove di Jacopo Lucarelli (mvp della gara con 15 punti, 1 stoppata e un notevole 3/4 da tre punti), David Gabrovšek (18 punti e 3 stoppate) e Denis Alibegović, autore di un ultimo quarto di grande intensità.

La contesa si apre con un primo spezzone equilibrato, caratterizzato da continui botta e risposta tra Bonacini e Gabrovšek da una parte, e Van Ounsem e Fragonara dall’altra. Nel finale, Faenza trova un parziale di 8-0, trascinata da Vettori (miglior realizzatore dei suoi con 21 punti e 75% da tre), chiudendo avanti 12-18.

Nel secondo periodo la Pielle alza il ritmo: Gabrovšek si fa sentire sotto canestro con 2 canestri consecutivi e la tripla di Alibegović firma il pareggio a quota 25-25. Gli ospiti reagiscono, ma le risposte di Ebeling e Leonzio permettono ai biancoblù di chiudere il primo tempo avanti 40-34.

Nella ripresa gli uomini di coach Turchetto partono fortissimo, piazzando un parziale di 17-6 guidati dalle triple di Lucarelli e Leonzio. Faenza non molla e prova a rientrare con un contro parziale di 0-10 griffato da Vettori e Fumagalli, ma ancora una volta è Lucarelli a ricacciare indietro gli ospiti con una tripla pesantissima per il nuovo +9 Pielle.

Nell’ultimo quarto i biancoblù mettono il sigillo sulla partita con un parziale di 13-1, ispirato da un ottimo Alibegović. Nel finale Faenza accorcia con i liberi di Van Ounsem e Santiangeli, ma i canestri di capitan Venucci chiudono definitivamente i conti sul 87-75.

VeroDol CBD Pielle Livorno – Tema Sinergie Faenza: 87-75



VERODOL CBD: Gabrovsek 18, Lucarelli 15, Alibegovic 13, Bonacini 10, Venucci 9, Leonzio 8, Ebeling 6, Klyuchnyk 6, Mennella 2, Kouassi ne, Virant ne. All. Turchetto.

TEMA SINERGIE: Vettori 21, Van Ounsem 20, Santiangeli 13, Mbacke 7, Fragonara 7, Fumagalli 7, Stefanini, Longo, Rinaldin. All. Pansa.

Arbitri: Berlangieri, Di Luzio, Toffali

Parziali: 12-18, 28-16, 24-21, 23-20