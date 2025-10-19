Una grande Pielle manda al tappeto Faenza
La PIELLE LIVORNO risponde subito dopo, la battuta d’arresto contro Latina, e torna a vincere con autorevolezza davanti al pubblico del Pala Macchia, superando la Raggisolaris Faenza per 87-75.
Una prestazione di grande carattere e solidità, maturata grazie a un eccellente gioco di squadra e alle prove di Jacopo Lucarelli (mvp della gara con 15 punti, 1 stoppata e un notevole 3/4 da tre punti), David Gabrovšek (18 punti e 3 stoppate) e Denis Alibegović, autore di un ultimo quarto di grande intensità.
La contesa si apre con un primo spezzone equilibrato, caratterizzato da continui botta e risposta tra Bonacini e Gabrovšek da una parte, e Van Ounsem e Fragonara dall’altra. Nel finale, Faenza trova un parziale di 8-0, trascinata da Vettori (miglior realizzatore dei suoi con 21 punti e 75% da tre), chiudendo avanti 12-18.
Nel secondo periodo la Pielle alza il ritmo: Gabrovšek si fa sentire sotto canestro con 2 canestri consecutivi e la tripla di Alibegović firma il pareggio a quota 25-25. Gli ospiti reagiscono, ma le risposte di Ebeling e Leonzio permettono ai biancoblù di chiudere il primo tempo avanti 40-34.
Nella ripresa gli uomini di coach Turchetto partono fortissimo, piazzando un parziale di 17-6 guidati dalle triple di Lucarelli e Leonzio. Faenza non molla e prova a rientrare con un contro parziale di 0-10 griffato da Vettori e Fumagalli, ma ancora una volta è Lucarelli a ricacciare indietro gli ospiti con una tripla pesantissima per il nuovo +9 Pielle.
Nell’ultimo quarto i biancoblù mettono il sigillo sulla partita con un parziale di 13-1, ispirato da un ottimo Alibegović. Nel finale Faenza accorcia con i liberi di Van Ounsem e Santiangeli, ma i canestri di capitan Venucci chiudono definitivamente i conti sul 87-75.
VeroDol CBD Pielle Livorno – Tema Sinergie Faenza: 87-75
VERODOL CBD: Gabrovsek 18, Lucarelli 15, Alibegovic 13, Bonacini 10, Venucci 9, Leonzio 8, Ebeling 6, Klyuchnyk 6, Mennella 2, Kouassi ne, Virant ne. All. Turchetto.
TEMA SINERGIE: Vettori 21, Van Ounsem 20, Santiangeli 13, Mbacke 7, Fragonara 7, Fumagalli 7, Stefanini, Longo, Rinaldin. All. Pansa.
Arbitri: Berlangieri, Di Luzio, Toffali
Parziali: 12-18, 28-16, 24-21, 23-20