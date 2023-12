Home

Sport

Basket

Una immensa Libertas senza Fantoni vince ad Avellino

Basket

4 Dicembre 2023

Una immensa Libertas senza Fantoni vince ad Avellino

Livorno 4 dicembre 2023 – Una immensa Libertas senza Fantoni vince ad Avellino (64-69)

Pesantissima vittoria della Akern Libertas che espugna Avellino nonostante l’assenza di Fantoni, rimasto a casa a causa della febbre.

Per gli Amaranto è il settimo successo consecutivo.

Padroni di casa carichi per l’arrivo di Chinellato da Omegna.

Il giocatore è stato subito gettato nella mischia da coach Crotti, ma non ha potuto evitare la sconfitta ai suoi compagni di squadra; troppo solida e forte questa Libertas che ha trovato in Ricci un terminale offensivo chirurgico, in Buca l’intimidatore del pitturato e in Williams, non solo fosforo, ma anche precisione dall’arco dei 6,75 (3/3). La partita è stata in equilibrio per i primi due quarti.

Nel terzo la LL grazie a Ricci, Fratto e alle triple di Saccaggi e Williams è scappata sul +10 (45-55). Avellino è tornata sotto (55-58), ma nel quarto quarto, quando tutti avevano le mani congelate, cinque punti di fila di Lucarelli e un canestissimo di Ricci hanno fatto tutta la differenza del mondo.

Con questa vittoria la Libertas – seguita in Irpinia da 30 meravigliosi tifosi – ha onorato nel migliore dei modi la memoria di Coach Ezio Cardaioli, scomparso nei giorni scorsi

IL TABELLINO

(18-16, 34-35; 53-58, 64-69)

DEL FES AVELLINO: Vasl 7, Bortolin 19, Burini 3, Caridà, Nikolic 11, Chinellato 9, Venga, Verazzo 5, Spagnuolo ne, Basco ne, Giunta 10. All. Crotti.

AKERN LIBERTAS LIVORNO: Saccaggi 5, Fratto 5, Williams 9, Ricci 22, Tozzi 4, Buca 6, Vicenzini ne, Lucarelli 14, Bargnesi 3, Allinei 1. All. Andreazza.

ARBITRI: Bernassola e Barbieri di Roma

TIRI LIBERI: AVELLINO 21/24 LIBERTAS 17/24 TIRI DA 2: AV 20/42 LI 14/32. TIRI DA 3: AV 5/21 LI: 8/20 RIMBALZI 32-31 PER LIVORNO. FALLO TECNICO ALLA PANCHINA DEL FES AL 14’54” E A LUCARELLI AL 19’14”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin