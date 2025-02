Home

Cronaca

Una lapide in onore del patriota mazziniano e banchiere del Risorgimento Adriano Lemmi

Cronaca

14 Febbraio 2025

Una lapide in onore del patriota mazziniano e banchiere del Risorgimento Adriano Lemmi

Livorno 14 febbraio 2025 Una lapide in onore del patriota mazziniano e banchiere del Risorgimento Adriano Lemmi

Si svolgerà sabato 15 febbraio alle ore 12.00 al Famedio di Montenero la cerimonia per la posa di una lapide in onore del patriota mazziniano e banchiere del Risorgimento , nonché Gran Maestro del Grande Oriente di Italia, Adriano Lemmi.

Adriano Lemmi nasce a Livorno il 30 aprile 1822. Amico e seguace di Giuseppe Mazzini che conosce nell’esilio a Londra. Nel 1849 partecipa alla difesa della Repubblica Romana. Amico dell’eroe ungherese Luigi Kossuth lo aiuta nella sua lotta per l’indipendenza. Nel 1857 finanzia l’impresa di Carlo Pisacane e nel 1860 l’impresa di Garibaldi.Venne definito il banchiere del Risorgimento. Iniziato in massoneria nel 1875 diviene Gran Maestro del GOI nel 1885 e rimane in carica 10 anni.

A lui sono intitolate cinque Logge in Italia, tra cui una a Livorno.

Muore nel 1906 a Firenze dove è sepolto al Cimitero degli Allori.

La cerimonia sarà presieduta dal presidente del Consiglio dei Maestri Venerabili dell’Oriente Claudio Cavallini.

Interverranno il sindaco Luca Salvetti, il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi e il Gran Maestro Onorario Massimo Bianchi.