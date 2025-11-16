Home

Una Libertas stanca cede a Cividale (83-65)

16 Novembre 2025

Una Libertas stanca cede a Cividale (83-65)

Livorno 16 novembre 2025 Una Libertas stanca cede a Cividale (83-65)

Alla terza partita in una settimana, con due trasferte agli antipodi (sabato scorso gli Amaranto erano ad Avellino), senza i due play Isotta e Valentini acciaccati, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 perde a Cividale che si conferma tabù per la doppia L: sei successi su sei. Stanca, ma pure opaca la squadra di Andrea Diana non ha fornito la prestazione solida a cui ha abituato. Può capitare in un campionato lungo ed estenuante come questa serie A2.

Nello starting five c’è spazio per Filloy con Tozzi preferito a Possamai e Tiby spostato nel ruolo di 5. Tozzi apre le danze con una tripla e sembra un ottimo presagio. Invece accade che il giovane (e fortissimo) Marangon faccia il diavolo a quattro, mentre la LL spari a salve da tre punti nonostante tiri ben costruiti. Così Cividale rimonta e poi scappa (23-14 al primo intervallo). I Gialloblù sono più duri e aggressivi, mentre la difesa amaranto fa fatica e concede qualche canestro facile di troppo. All’intervallo lungo à 44-28. Il 5-0 di inizio terzo quarto che aveva riportato la LL sul -11 è stato illusorio. Di fatto le ultime due frazioni non hanno cambiato il corso della partita e nel finale Diana ha tenuto a lungo in panchina Tiby e Woodson per risparmiarli in vista delle prossime sfide.

UEB Gesteco Cividale – Bi.Emme Service Libertas Livorno 83-65 (23-14, 21-14, 27-23, 12-14)

UEB Gesteco Cividale: Leonardo Marangon 18 (2/5, 3/3), Deshawn Freeman 16 (8/10, 0/0), Francesco Ferrari 14 (6/9, 0/1), Eugenio Rota 11 (2/4, 1/3), Luca Cesana 9 (2/2, 1/6), Matteo Berti 6 (2/2, 0/0), Lucio Redivo 6 (3/6, 0/0), Alessandro Amici 3 (0/2, 0/0), Martino Mastellari 0 (0/0, 0/3), Alessandro Ferrari 0 (0/1, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0), Luka Ignjatovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 – Rimbalzi: 36 4 + 32 ( Francesco Ferrari 14) – Assist: 13 ( Eugenio Rota 5)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 18 (5/9, 0/5), Avery Woodson 12 (2/5, 1/5), Luca Tozzi 10 (2/5, 2/4), Ariel Filloy 9 (2/3, 1/6), Matteo Piccoli 6 (0/1, 2/6), Niccolo Filoni 6 (3/4, 0/1), Luca Possamai 4 (2/2, 0/0), Nilo Genti 0 (0/3, 0/0), Tommaso Fantoni 0 (0/2, 0/0), Mattia Pacitto 0 (0/0, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 28 5 + 23 ( Matthew james Tiby 10) – Assist: 10 ( Ariel Filloy , Matteo Piccoli 3)