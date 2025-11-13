Home

Una moschea al posto della chiesa degli Olandesi, Lega: bloccare la trattativa

13 Novembre 2025

Livorno 13 novembre 2025 Una moschea al posto della chiesa degli Olandesi, Lega: bloccare la trattativa

La notizia di un possibile accordo tra la Congregazione Olandese-Alemanna e la Comunità Islamica livornese per la cessione del fatiscente Tempio degli Olandesi e la sua trasformazione in Moschea solleva profonda preoccupazione e ferma contrarietà da parte di tutti coloro che hanno a cuore la storia e il patrimonio architettonico della città.

Il Tempio degli Olandesi, eretto nel 1864 su progetto di Dario Giacomelli, non è un semplice edificio, ma una testimonianza storica unica: l’unico esempio neogotico significativo in Toscana.

La sua destinazione d’uso originaria, sebbene protestante, ne lega indissolubilmente l’identità alla storia religiosa e culturale europea e livornese. La sua conversione in Moschea, per quanto legittima in linea di principio, rappresenta una perdita identitaria inaccettabile per un bene di tale rilevanza storica e artistica.

La critica più severa non può che essere rivolta all’Amministrazione Comunale di Livorno per la sua inspiegabile inerzia e per aver fallito nel compito primario di tutela del patrimonio cittadino.

Secondo quanto riportato dalla Congregazione, l’ente aveva proposto la cessione dell’edificio al prezzo simbolico di un solo euro.

Un’occasione d’oro per lo Stato e la città di acquisire un bene storico e di farsi carico del restauro (stimato tra i 600.000 e i 700.000 euro), garantendone la conservazione per la collettività.

“L’ente, che ovviamente poi si sarebbe dovuto far carico dei lavori, ha detto ‘vi faremo sapere’. E non abbiamo poi saputo,” è la sconcertante dichiarazione del governatore Massimo Sanacore.

Questa mancanza di risposta e la conseguente rinuncia all’acquisizione gratuita di fatto (se si considera il valore simbolico di 1 euro) dimostra una grave negligenza e una mancanza di visione a lungo termine da parte del Comune.

L’Amministrazione ha preferito ignorare una situazione di degrado (già notata nel 2010 e aggravata dal cedimento strutturale del 2023), mettendo così in serio pericolo un monumento che, ironia della sorte, era stato risparmiato dai bombardamenti bellici.

Chiediamo con forza che il Comune di Livorno e la Soprintendenza intervengano immediatamente per:

Bloccare l’eventuale trattativa per la cessione alla Comunità Islamica. Rivedere urgentemente la possibilità di acquisire il Tempio degli Olandesi, anche a fronte della cifra simbolica già offerta. Avviare un tavolo di coordinamento per reperire i fondi necessari al restauro, preservando l’unicità neogotica e la funzione storico-culturale dell’edificio per la città intera.

Non possiamo permettere che la storia di Livorno venga sacrificata sull’altare dell’incuria e dell’inerzia istituzionale. Il Tempio degli Olandesi merita di essere salvato come bene di tutti.

Come Gruppo Consiliare abbiamo già fatto una richiesta di accesso agli atti per avere copia dell’offerta di acquisto ad 1 euro da parte della Congregazione al Comune di Livorno.

E’ quanto dichiara Carlo Ghiozzi Segretario Provinciale Lega e Capogruppo in Comune a Livorno

