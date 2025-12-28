Home

28 Dicembre 2025

Livorno 28 dicembre 2025 Una nascita, una promessa: zio MrGreen e l’amore per il futuro del piccolo Leonardo

MrGreen diventa zio e dedica al piccolo Leonardo un gesto d’amore per Livorno

In una giornata fredda ma sorprendentemente luminosa, Livorno accoglie una nuova vita. È nato Leonardo, un nome scelto con amore, un arrivo che riempie il cuore di emozione e speranza. Per Francesco Stefanini, conosciuto da tutti come MrGreen, questa nascita ha un significato speciale: Leonardo è suo nipote, un dono prezioso che illumina il presente e invita a guardare con responsabilità al futuro.

“Sei arrivato finalmente alla luce, bello dello zio. Benvenuto in questo mondo”.

Con queste parole semplici e profonde, MrGreen accoglie il piccolo Leonardo, vero regalo di Natale per mamma, papà e per tutta la famiglia. Ma la sua dedica non si ferma all’intimità degli affetti: diventa un messaggio che parla a tutta la città.

Come ogni giorno, anche in questa giornata così speciale, MrGreen non ha rinunciato al suo impegno quotidiano per Livorno. Armato del suo carretto, ha raccolto rifiuti abbandonati nel parcheggio di via dei Materassai: un passeggino, una vasca da bagno per neonati, un gioco da tavolo per bambini piccoli. Oggetti che raccontano incuria e abbandono, ma che grazie al suo gesto sono stati portati all’isola ecologica, restituendo dignità a uno spazio urbano.

Non è solo una raccolta di rifiuti. È un atto d’amore. Verso la città, verso l’ambiente e soprattutto verso il mondo che Leonardo erediterà.

“Quando sarai un po’ più grande, ti racconterò cosa ha fatto lo zio per qualche anno per la sua città e per il suo mondo. Ti sarò vicino, sempre.”

Parole che sanno di promessa, di responsabilità, di futuro condiviso.

In un solo giorno si intrecciano due nascite: quella di un bambino e quella di una speranza rinnovata. Perché prendersi cura dell’ambiente oggi significa regalare un domani migliore a chi verrà dopo di noi. E oggi, più che mai, MrGreen sorride: è nato Leonardo, e con lui un motivo in più per continuare a credere in una città più pulita, più giusta, più umana.

