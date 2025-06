Home

Una nonna, una pentola, un cacciucco: dal fornello a YouTube

15 Giugno 2025

Il cacciucco livornese sbarca su Pasta Grannies, Lem cerca nonna per un contest

Livorno 15 giugno 2025 – Nonna, è la tua occasione! Il cacciucco livornese pronto a conquistare il mondo con Pasta Grannies

C’è un profumo inconfondibile che sa di mare, amore e domeniche in famiglia: è quello del cacciucco, il piatto con le 5 C che racchiude l’anima più autentica di Livorno. E adesso questa delizia tutta livornese è pronta a sbarcare su Pasta Grannies, il celebre canale YouTube seguito da oltre 3 milioni e mezzo di appassionati in tutto il mondo, che racconta le tradizioni culinarie italiane attraverso le mani esperte delle nonne.

A lanciare la sfida è Fondazione LEM, che promuove il contest “Il cacciucco di nonna” per scegliere una protagonista d’eccezione: una nonna livornese pronta a preparare il cacciucco davanti alle telecamere, mostrando con orgoglio ricetta, gesti e passione. Una vera e propria ambasciatrice del gusto, della tradizione e dell’identità labronica.

Chi vincerà non solo entrerà nell’Olimpo delle “nonne della pasta”, ma rappresenterà Livorno agli occhi del mondo intero. E no, non serve essere attrici o cuoche professioniste: basta un grembiule, un po’ di voglia di mettersi in gioco, e il profumo irresistibile del pesce che sobbolle nella pentola.

🎥 Come partecipare?

Entro domenica 22 giugno, basterà inviare un breve video in cui la nonna è intenta a preparare il suo cacciucco, rigorosamente fatto in casa. I video possono essere spediti via email a info@fondazionelem.it oppure tramite messaggio diretto (DM) alla pagina Instagram Visit Livorno.

📅 Il 4 luglio la troupe internazionale di Pasta Grannies sarà a Livorno per riprendere la vincitrice del contest: un giorno speciale per vivere un’esperienza indimenticabile. E per chi si preoccupa della spesa… tranquilli! È previsto anche un rimborso per l’acquisto degli ingredienti.

Il contest è un’occasione per tutte le famiglie livornesi: figli e nipoti, date una mano alle vostre nonne, montate i video, organizzate le riprese. Perché dietro ogni grande cacciucco, c’è una grande nonna… e una grande storia da raccontare.

