Una notte nel bosco, come un samurai, nella magia del Tanabata. Evento per ragazzi, come partecipare

18 Agosto 2025

Una notte nel bosco, come un samurai, nella magia del Tanabata. Evento per ragazzi, come partecipare

Rosignano Marittimo (Livorno) 18 agosto 2025

Una notte nel bosco, come un samurai, nella magia del Tanabata. Una notte – in occasione di una delle più grandi feste giapponesi – Kami e Yokai, alla ricerca dei segreti dei samurai per vivere in natura.

L’appuntamento si svolgerà il 28 e 29 agosto (a seguire le modalità) nell’ambito delle attività all’interno del Patto di collaborazione “Un casale per tutti” che vede impegnati il Comune di Rosignano Marittimo, Fondazione Armunia, AlwaysAllways (Slow Travel Inside Nature), Giubbe Verdi (Compagnia Alta Maremma) e l’Associazione Il Giardino di Terracotta.

Un altro evento, anch’esso legato al Giappone, sarà poi quello della Festa delle stelle innamorate (Tanabata Matsuri) previsto per il giorno 29 agosto.

Ma vediamo nel dettaglio il programma dei due appuntamenti,

Una notte nel bosco nella magia del Tanabata (come un samurai). 28 e 29 agosto 2025 al Parco dei Poggetti di Rosignano Marittimo. Dalle 17.30 del 28 alle 22.30 del 29 per ragazzi i cui genitori partecipano alla cerimonia del Tanabata.

Si tratta di un corso avventura di due giorni nei boschi dei Monti Livornesi per ragazzi e ragazze da 8 a 14 anni. Attraverso il gioco, le scienze, le sfide che il bosco sottopone, i partecipanti impareranno a vivere nella natura seguendo gli antichi insegnamenti di un samurai, apprendendo anche alcune lezioni base sulla propria anima e su quella del bosco. Si andrà dalla lettura del paesaggio al potere del silenzio, dallo studio del comportamento degli animali all’orientamento anche notturno, dai segreti del rifugio a quelli della meditazione… I ragazzi e le ragazze partecipanti prepareranno poi i riti e le cerimonie del Tanabata per la sera del 29 agosto, alla quale – come accennato – possono partecipare i genitori.

Info e prenotazioni. Ragazze e ragazzi da 8 a 14 anni, quota 30 euro. Prenotazione entro 5 giorni precedenti l’evento, minimo 8 – massimo 16 partecipanti.

Pernottamento in bivacco in stile orientale costruito con materiale che viene fornito dall’organizzazione.

Cene: la prima sera al sacco a cura dei partecipanti, cena della seconda serata (chi partecipa all’evento del Tanabata porterà la cena ai propri figli). Colazione e pranzo al sacco forniti dall’organizzazione. La sera del 29 agosto tè di erbe e dolce del samurai.

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni rivolgere a c.falchetti@comune.rosignano.livorno.it oppure Camilla 333 9341363.

Festa delle stelle innamorate (Tanabata Matsuri). il 29 agosto dalle ore 19.30 alle ore 23.30, presso il Parco dei Poggetti a Rosignano Marittimo.

Sarà un un evento dominato dalle magie dall’anima e dei sensi per una serata diversa in compagnia di chi amiamo. Il programma prevede di trascorrere una serata nel cuore incantato della cultura giapponese, trasportati dalla musicalità del bosco e dei rti de Sol Levante (tra cui quello del tè). I partecipanti scriveranno poesie colorate che saranno recitate dal vento, e haiku che daranno ritmo alle sensazioni. Tutti i partecipanti si faranno incantare dalle fantasie di luci e ombre del Kitsugi e di Kami e Yokai (spiriti del bosco), si potrà assistere alla cerimonia del tè. Poi alla luce delle stelle si ascolterà un’antica storia d’amore scritta nel cielo che si compie nella notte dell’anno in cui si celebra Tanabata, mentre il silenzio porterà tra le stelle i desideri di carta e colore.

Sono previsti una passeggiata / immersione notturna alla scoperta del respiro magico della natura al ritmo dell’antica cultura giapponese, quindi i riti del Tanabata ed infusi “magici” (racconti, suoni, e altro sotto le stelle).

Info e prenotazioni. Posti limitati e quindi prenotazione necessaria. Cena al sacco a cura dei partecipanti. Tè con dolcetti offerti durante la cerimonia. Costo a persona: adulti e bambini 5 euro (escluso i ragazzi e le ragazze che parteciperanno alla “notte dei samurai” di cui sopra)

Per i dettagli e le prenotazioni c.falchetti@comune.rosignano.lvorno.it oppure Camilla 333 9341363.

