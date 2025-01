Home

Una nuova famiglia per lei, assistenza veterinaria gratuita a vita con Alca. Adotta questa Pit Bull

7 Gennaio 2025

Veterinario a vita per chi adotta questa dolcissima canina

Livorno 7 gennaio 2024 Una nuova famiglia per lei, assistenza veterinaria gratuita a vita con Alca. Adotta questa Pit Bull

L’Associazione Liberi Cittadini Animalisti (ALCA), impegnata nella tutela degli animali, lancia un appello a tutti gli amanti degli amici a quattro zampe. Una splendida cagnolina di razza pit bull, di soli tre anni, cerca una famiglia che le doni amore e affetto.

La cagnolina è sana, vaccinata, sterilizzata e microchippata, pronta per essere accolta in una nuova casa. Nonostante la sua razza, spesso vittima di stereotipi, questa canina si distingue per il suo carattere docile e affettuoso. “È molto buona, brava e ubbidiente,” sottolineano i volontari dell’associazione.

ALCA offre un incentivo unico per chi deciderà di adottarla: assistenza veterinaria gratuita a vita. Un gesto che testimonia l’impegno dell’associazione nel garantire il benessere degli animali anche dopo l’adozione.

Chiunque sia interessato a darle una casa può contattare ALCA al numero 3703640233. L’associazione valuterà attentamente i candidati per assicurarsi che la cagnolina venga affidata a una famiglia amorevole e responsabile.

Per vedere di persona quanto sia speciale questa cagnolina, è disponibile un video che mostra tutta la sua dolcezza e ubbidienza. Non perdete l’occasione di accogliere un’amica fedele e di contribuire a una causa nobile.

Fate la differenza: adottate e cambiate la vita di questa meravigliosa cagnolina!

Il video al suo arrivo al canile