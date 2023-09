Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ecco la nuova fontanella di alta qualità nel quartiere Shangai: è la dodicesima in città

Aree pubbliche

29 Settembre 2023

Ecco la nuova fontanella di alta qualità nel quartiere Shangai: è la dodicesima in città

Livorno 29 settembre 2023 – Una nuova fontanella di alta qualità nel quartiere Shangai, è la dodicesima in città

È stata inaugurata oggi una nuova fontanella di acqua di alta qualità installata da Comune di Livorno ed ASA a servizio del quartiere Shangai.

La fontanella si trova in largo Anna Franchi, lato via Orazio Paretti.

Hanno presenziato all’inaugurazione il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello e il presidente di ASA Stefano Taddia, insieme a numerosi abitanti del quartiere che hanno potuto provare il nuovo servizio e assaggiare l’acqua erogata.

La realizzazione di questo nuovo fontanino, con i relativi servizi idrici, è stata finanziata dal Comune di Livorno con 15.400 euro oltre iva al 10%. Altrettanto è stato stanziato da ASA Spa.

Questa installata a Shangai è la dodicesima fontanella “Alta Qualità” di Livorno (attualmente la fontanella di largo Cristian Bartoli è smontata a causa dei lavori). Tutte le fontanelle sono costantemente monitorate da ASA tramite un sistema di telecontrollo; le manutenzioni vengono effettuate secondo un rigoroso programma che garantisce sicurezza e qualità. Oltre al telecontrollo, vengono fatti controlli a campione in media due volte l’anno (in ingresso e in uscita dal trattamento) e le analisi riportate in etichetta sul fontanino fanno riferimento ai valori medi dell’anno. I risultati sono pubblicati semestralmente sul sito internet di ASA.

Come hanno sottolineato Salvetti, Cepparello e Taddia, i dati dicono chiaramente che l’operazione fontanelle si è rivelata estremamente virtuosa: nel 2022 le undici fontanelle di Livorno hanno distribuito quasi 10 milioni di litri di acqua di alta qualità, evitando così l’acquisto di ben 6,4 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri, il cui costo d’acquisto per le famiglie, considerando un prezzo medio di 28 centesimi a bottiglia, sarebbe stato di 1,8 milioni di euro. Per una famiglia di tre persone, si stima quindi un risparmio annuo di 307 euro. Dal punto di vista ecologico, si è evitato di immettere nell’ambiente 257 tonnellate di plastica.

“Adesso – ha concluso il Sindaco rivolgendosi ai cittadini presenti – serve che questa struttura sia curata e mantenuta”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin