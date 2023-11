Home

7 Novembre 2023

Livorno, 7 novembre 2023 – Una nuova passerella verso l’acquario, ma “grazie alla mareggiata”

La mareggiata di questi giorni e il conseguente “ammollo” le hanno dato il colpo finale. La passerella in legno che collega il lungomare con l’acquario è ormai praticamente distrutta, come si vede in foto.

Consola il fatto che non si tratta di una opera nuova, ma che anzi stava in discreto degrado, con assi staccate e al limite della percorribilità. Ora sicuramente verrà sostituita

