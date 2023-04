Home

Cronaca

Aree pubbliche

Una panchina rossa in piazza Attias la installerà la Cisl

Aree pubbliche

1 Aprile 2023

Una panchina rossa in piazza Attias la installerà la Cisl

Livorno 1 aprile 2023 – Una panchina rossa in piazza Attias la installerà la Cisl

La Federazione Nazionale Pensionati CISL, la UST CISL e l’Anteas del territorio livornese, hanno siglato un Patto di Collaborazione con il Comune di Livorno per la realizzazione di una “Panchina Rossa”

La Panchina Rossa verrà inaugurata in Piazza Magenta, lato Piazza Attias, il giorno mercoledi 12 aprile alle ore 10.30.

All’inaugurazione saranno presenti le autorità cittadine.

L’iniziativa per la Cisl riveste particolare importanza per le azioni profuse contro ogni forma di violenza e in particolare contro ogni violenza di genere.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin