Cronaca

23 Novembre 2024

Livorno, 22 novembre 2024 Una passeggiata sul lungomare con i cani in cerca di adozione, partenza da “La Vela”

Achille-Ombra, Charlie, Pippo B, Sampei e Dora sono i cani in attesa di adozione, attualmente ospiti del canile municipale “La cuccia nel bosco”, che lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, parteciperanno ad una passeggiata commemorativa sul lungomare labronico.

Il Comune di Livorno con la collaborazione della cooperativa Melograno, ha aderito in questo modo all’iniziativa lanciata dall’associazione ASD DOG’S.

La partenza è prevista alle 16 dal bar “La Vela”, zona scogli dell’Accademia; i partecipanti, percorrendo il viale a mare, raggiungeranno la panchina rossa installata alla Terrazza Mascagni, per poi fare ritorno al luogo della partenza.

Per tutto il percorso i cani saranno tenuti al guinzaglio e i loro accompagnatori, proprietari o non, saranno muniti degli appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni.