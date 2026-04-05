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Una pedalata per l’ambiente e per la città: MrGreen rimuove quasi 12 chili di rifiuti

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5 Aprile 2026

Una pedalata per l’ambiente e per la città: MrGreen rimuove quasi 12 chili di rifiuti

Livorno 5 aprile 2026 Una pedalata per l’ambiente e per la città: MrGreen rimuove quasi 12 chili di rifiuti

Una giornata di sole, aria fresca e tanta voglia di fare del bene alla propria città. È con questo spirito che, nella giornata di sabato 4 aprile 2026, Mr. Green è tornato in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita, con il consueto carretto al seguito, per una nuova missione all’insegna della tutela ambientale.

Non una semplice uscita all’aria aperta, ma una vera e propria azione concreta per il decoro urbano e la salvaguardia del territorio. La meta della raccolta è stata ancora una volta via delle Sorgenti, in una piazzola già nota per l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Anche stavolta, purtroppo, il quadro che si è presentato davanti ai suoi occhi è stato desolante. Tra il materiale recuperato figurano un ferro da stiro con caldaia, numerosi piatti in porcellana, una borchia, plastica sparsa e diversi sacchi gettati nei fossi laterali.

Lontano dal lasciarsi scoraggiare, Mr. Green ha affrontato la raccolta con pazienza e determinazione, riempiendo un sacco di rifiuti indifferenziati e un secondo contenente materiale in ceramica.

Al termine dell’intervento, il bilancio parla chiaro: 11 chili e 865 grammi di rifiuti sottratti all’ambiente e successivamente conferiti all’isola ecologica.

Un gesto semplice ma di grande valore civico, che unisce benessere personale e rispetto per il territorio. Pedalare, allenarsi, respirare aria aperta e allo stesso tempo contribuire a rendere la città più pulita rappresentano il cuore dell’impegno di Mr. Green, da anni punto di riferimento per la sensibilizzazione ambientale.

Il suo messaggio resta forte e chiaro: il pianeta va amato, rispettato e protetto ogni giorno, perché ciascuno, nel proprio piccolo, può fare la differenza.