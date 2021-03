Home

29 Marzo 2021

“Una sconfitta che fa male, e parecchio”, il Jolly Acli Basket Livorno cade sul campo della Civitanova

Livorno 29 marzo 2021

Una sconfitta che fa male, e parecchio. Il Jolly Acli Basket Livorno cade sul campo della Feba Civitanova Marche (63-56), al termine di una partita condotta in testa per larghissimi tratti, seppur a ranghi ridotti dopo l’uscita di scena della straniera Tea Peric (stagione finita dopo un infortunio al ginocchio in allenamente). Le ragazze di Marco Pistolesi hanno, come si suol dire, gettato il cuore oltre l’ostacolo, interpretando la gara nell’unica maniera possibile: difesa, sudore e sacrificio.

Una formula che ha dato i suoi frutti, anche grazie alla giornata “alla star game” di Erica Degiovanni, autrice di una prestazione di grande spessore. Sono stati i suoi canestri principalmente a dare il via alla fuga labronica; fuga che nel terzo quarto ha toccato alle le nove lunghezze di vantaggio (38-47, con 2’21’’ da giocare); una distanza che sembrava il primo passo verso un successo fino a quel momento indubbiamente meritato.

Ma, come spesso è accaduto in questa stagione, il giocattolo si è inceppato sul finale, consentendo alle padroni di casa di recuperare e piazzare la zampata vincente trascinate da Castellani, negli ultimissimi giri di lancetta. Per Livorno un altro boccone amaro da buttare giù.

MVP. Erica De Giovanni, quando è in giornata, ha davvero la marcia da giocatrice di livello assoluto. Sarà un elemento fondamentale in questo finale di campionato, per cercare di agguantare in qualche modo la salvezza.

Marco Pistolesi. «La sconfitta fa male. Abbiamo giocato una buona partita, e dato tutto quello che avevamo.

Ho poco da rimproverare alla squadra.

Abbiamo fatto degli errori, ma abbiamo provato a fare, e quindi ci sta.

A mio avviso, senza voler difendere per forza, tutte hanno fatto quello che potevano. Facendo cose buone e cose meno buone.

Ma questo fa parte dello sport».

Fe.Ba. Civitanova Marche – Jolly Acli Livorno 63 – 56 (12-11, 30-31, 42-47, 63-56)

FE.BA. CIVITANOVA MARCHE: Ciccola NE, Rosellini* 13 (2/4, 3/6), Paoletti 15 (0/5, 3/9), Angeloni NE, Bocola 7 (2/4 da 2), Dzinic 2 (1/4 da 2), Trobbiani* 4 (2/4 da 2), Castellani* 18 (7/12, 1/1), Bolognini* 2 (1/6 da 2), Binci*, Pelliccetti NE, Zanetti 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Melappioni D.

JOLLY ACLI LIVORNO: Degiovanni 20 (8/11, 1/4), Cirillo NE, Ceccarini* 9 (3/7, 1/6), Patanè* 1 (0/2 da 2), Simonetti* 1 (0/2 da 3), Orsini* 12 (6/13, 0/6), Giangrasso 13 (1/1, 3/7), Sassetti, Stoyanova NE, Evangelista*

Allenatore: Pistolesi M.

Arbitri: Nonna D., Schena C.

