Home

Eventi

“Una stanza tutta per noi”, ciclo di incontri letterari al Centro Donna

Eventi

11 Febbraio 2025

“Una stanza tutta per noi”, ciclo di incontri letterari al Centro Donna

Livorno 11 febbraio 2025 “Una stanza tutta per noi”, ciclo di incontri letterari al Centro Donna

Coop Itinera ha organizzato una rassegna dedicata alla scrittura femminile, un percorso che celebra la voce e il talento di scrittrici donne. L’evento, organizzato presso il Centro Donna e sviluppato in sinergia con il gruppo di coprogettazione, offre uno spazio di confronto, riflessione e valorizzazione della narrativa al femminile. Attraverso incontri, presentazioni e dibattiti, la rassegna intende mettere in luce le esperienze, le storie e le visioni che caratterizzano il panorama della scrittura donna, sottolineando il potere trasformativo della parola e l’importanza di una prospettiva inclusiva e plurale.

Di seguito alcune note sugli appuntamenti

15 febbraio – 18:00 Antonella Lattanzi – “Capire il cuore altrui. Emma, Flaubert e altre ossessioni” (HarperCollins)

Antonella Lattanzi, nota per il suo approccio attento e analitico alle dinamiche interpersonali, offre in questo libro un viaggio tra letteratura e psicologia. Attraverso l’analisi di figure iconiche come Emma e Flaubert, l’autrice esplora le complessità dell’animo umano, rivelando come le ossessioni e le ambizioni si intreccino con la capacità di comprendere l’altro. Lattanzi, con la sua profonda sensibilità, è riconosciuta per il suo stile chiaro e coinvolgente, che invita il lettore a riflettere sul significato della relazione e della comunicazione emotiva.

22 marzo – 18:00 Martina Pucciarelli – “Il Dio che hai scelto per me” (HarperCollins)

Martina Pucciarelli, autrice emergente nel panorama letterario, si cimenta in una riflessione profonda sul rapporto personale con la spiritualità. Nel libro, l’autrice indaga come le scelte di fede influenzino le relazioni e il percorso individuale, intrecciando storie intime e riflessioni filosofiche. La sua scrittura, caratterizzata da una prosa intensa e meditativa, ha già attirato l’attenzione di un pubblico attento alle tematiche esistenziali e alla ricerca di significato.

27 marzo – 18:00 Caterina Serra – “Bruceremo” (VandA)

Caterina Serra si distingue per il suo stile provocatorio e poetico. In “Bruceremo”, l’autrice affronta il tema della distruzione come preludio al rinnovamento, proponendo una narrazione densa di simbolismi e immagini forti. Serra, con la sua capacità di fondere la passione con l’introspezione, guida il lettore in un percorso che, pur affrontando il dolore e la crisi, apre a nuove possibilità di rinascita. La sua voce letteraria è riconosciuta per l’originalità e la profondità con cui indaga i meccanismi della trasformazione personale.

12 aprile – 18:00 Sabrina Gabriele – “Quattro giorni o sempre” (E/O)

Sabrina Gabriele, autrice apprezzata per la sua capacità di giocare con il tempo narrativo, esplora in questo libro il confine sottile tra l’effimero e il permanente. Con una prosa dinamica e incisiva, Gabriele invita il lettore a riflettere sulle scelte che determinano la nostra esistenza, evidenziando come ogni attimo possa essere decisivo. La sua esperienza e sensibilità nel trattare temi legati al tempo e alle relazioni si traducono in una narrazione che è al contempo emozionante e stimolante.

19 giugno – 18:00 Alice Basso – “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris” (Garzanti)

Alice Basso, con la sua scrittura raffinata e ricca di immagini evocative, propone in questo libro una storia intensa e profondamente personale. Le “sveglie” di Atena Ferraris rappresentano tappe di consapevolezza e crescita interiore, narrate con una delicatezza che coinvolge il lettore in un percorso di trasformazione. Basso si distingue per la capacità di intrecciare aspetti storici e psicologici, creando un’opera che risuona sia a livello emotivo che intellettuale.

Data da definire Sara De Simone – “Ingresso”

Sara De Simone si fa portavoce di un nuovo modo di intendere l’inizio di percorsi emotivi e culturali. Con “Ingresso”, l’autrice propone una riflessione simbolica sui passaggi e sulle soglie che segnano il nostro quotidiano, invitando il lettore a esplorare i significati profondi dei nuovi inizi. De Simone, giovane e intraprendente, porta nel suo lavoro una freschezza e una capacità di osservazione che promettono di offrire spunti innovativi per chi è alla ricerca di una comprensione più profonda del proprio percorso esistenziale.

Queste presentazioni non solo introducono i libri e i temi trattati, ma evidenziano anche le peculiarità delle autrici, ciascuna con la propria voce distintiva e la capacità di offrire spunti di riflessione unici sul mondo delle relazioni, della spiritualità e della trasformazione personale.

Ingresso libero e gratuito.

“Una stanz a tutta per noi”, ciclo di incontri letterari al Centro Donna