9 Marzo 2026

Collesalvetti (Livorno) 9 marzo 2026 “Una storia dopo l’altra”, omaggio a dodici donne del territorio di Collesalvetti

Una serata dedicata alla memoria, all’impegno civico e alla solidarietà. Nella cornice della Sala delle Colonne, l’Amministrazione Comunale di Collesalvetti ha reso omaggio, ieri sera, a dodici donne del territorio che, attraverso il proprio operato, hanno saputo lasciare un’impronta indelebile nella comunità.

Nato lo scorso anno da un’idea dell’assessora alla cultura Vanessa Carli e pienamente condiviso dall’intera Giunta, “Una storia dopo l’altra” ha trasformato il racconto individuale in patrimonio collettivo, celebrando figure che si sono distinte nel volontariato, nella musica, nello sport, nell’insegnamento e nelle professioni di cura verso il prossimo.

La serata ha visto una partecipazione inedita dei componenti della Giunta, che per l’occasione hanno vestito i panni di co-conduttori. Tra la sensibilità dell’assessore Carli, della sindaca Sara Paoli e, nel finale dell’assessora Mila Giommetti, è emersa la verve ironica dell’assessore Jacopo Susini, che ha saputo modulare i ritmi della serata con brio e leggerezza.

A fare da colonna sonora alle dodici storie raccontate, è stata la voce intensa di Ilaria Belli, accompagnata alla tastiera da Valerio Simonelli. Il duo ha proposto un viaggio emozionale attraverso il repertorio di Fiorella Mannoia, le cui canzoni e riflessioni hanno saputo dar voce, ancora una volta, alla complessità e alla determinazione dell’universo femminile.

“Ieri a Vicarello – hanno sottolineato Paoli, Carli e Giommetti – abbiamo vissuto un momento semplice ma profondamente significativo: la premiazione di dodici donne della nostra comunità.

Dodici storie diverse, ma unite da un filo comune fatto di impegno, generosità e dedizione verso gli altri. Donne che, spesso lontano dai riflettori, mettono tempo, competenze ed energie al servizio della comunità attraverso il volontariato, l’impegno civico e la partecipazione alla vita sociale del nostro territorio.

Come donne della Giunta comunale abbiamo voluto valorizzare queste esperienze perché raccontano il volto più autentico delle nostre comunità: quello della solidarietà, della cura e della responsabilità condivisa.

A tutte loro va il nostro grazie più sincero. Con il loro esempio ci ricordano ogni giorno quanto il volontariato e la partecipazione siano una ricchezza preziosa per il nostro territorio.”

Di seguito l’elenco delle protagoniste della serata:

Mirella Nanni, Simonetta Malloggi, Rita Anichini, Paola Carmignani, Alessandra Barin, Maria Laura Pinna, Simonetta Argiolas, Donatella Fantozzi, Suor Maria, Marcheline Acayo, Veronica Mungai, Simona Petracci.