“Una vela per il cuore” arriva a Marina Cala de’ Medici, dodici giorni di prevenzione cardiologica gratuita per persone dai 50 ai 75 anni

29 Ottobre 2023

Rosignano (Livorno) 29 ottobre 2023 – “Una vela per il cuore” arriva a Marina Cala de’ Medici, dodici giorni di prevenzione cardiologica gratuita per persone dai 50 ai 75 anni

Arriverà a Marina Cala de’ Medici questa sera. Ospite del porto turistico di Rosignano, “Dulcinea Cardioteam”, una barca a vela di 14 metri del 1991 costruita in legno, rimarrà ormeggiata fino al 10 novembre per una campagna di screening del cuore davvero unica. Si tratta del progetto “Cardioteam – Una vela per il cuore”, nato dall’idea del cardiochirurgo Marco Diena, che permetterà a tutte le persone dai 50 ai 75 anni che vorranno, di sottoporsi gratuitamente a un ecocardiogramma. Promosso da Cardioteam Foundation Onlus in collaborazione con la Lega Navale Italiana, sta portando la barca a vela attrezzata di sonographer ed ecocardiogramma wireless in giro per l’Italia per un intero anno toccando quasi 30 porti. Tra questi appunto nei prossimi giorni è in arrivo a Rosignano.

Dal 2014 ad oggi Cardioteam Foundation Onlus, grazie all’aiuto di cardiochirurghi e cardiologi e professionisti non medici che fanno parte della fondazione, ha raggiunto 48 città italiane e sono stati effettuati più di 16.000 ecocardiogrammi gratuiti per informare sull’importanza della prevenzione nel ridurre il numero di decessi causati da attacchi cardiaci e ictus, che rappresentano tutt’oggi le principali cause di mortalità e invalidità.

Tutte le persone dai 50 ai 75 anni che saranno sottoposte ad ecocardiogramma riceveranno l’esito del test e una brochure sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus. Nella tenda di Cardioteam Foundation Onlus, che sarà allestita in porto dal 30 ottobre al 10 novembre, verrà fatta formazione su alimentazione, attività fisica, controllo della pressione arteriosa, del diabete e del colesterolo nel sangue.

Chi vuole sottoporsi all’ecocardiogramma gratuito può prenotarsi sul sito https:// cardioteamfoundation.org/

