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Una vita al servizio degli ultimi: Livorno festeggia i 70 anni di sacerdozio di don Gigi Zoppi

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27 Giugno 2026

Una vita al servizio degli ultimi: Livorno festeggia i 70 anni di sacerdozio di don Gigi Zoppi

Livorno 27 giugno 2026 Una vita al servizio degli ultimi: Livorno festeggia i 70 anni di sacerdozio di don Gigi Zoppi

Alla presenza del sindaco Luca Salvetti mercoledì 1° luglio saranno festeggiati i 70 anni di sacerdozio di don Luigi (Gigi) Zoppi, salesiano, già premiato con la Canaviglia (onorificenza del Comune di Livorno) nel 2024 per il suo impegno di tutta la vita a favore di tossicodipendenti, malati di Aids, migranti, e più in generale sempre a servizio degli ultimi nell’alveo della Chiesa .

Le celebrazioni si apriranno alle 18.00 nella Chiesa dei Salesiani con una messa e a seguire con una festa e rinfresco nel cortile dell’Oratorio in via del Risorgimento 77.

La Canaviglia, onorificenza che la Città di Livorno assegna come riconoscimento dell’attività di persone, enti, associazioni che abbiano contribuito a dare impulso e vitalità alla città, attraverso la loro personale virtù e dedizione, era stata conferita a don Zoppi con questa motivazione: “Per il servizio svolto in cinquanta anni spesi tra le periferie esistenziali della nostra città. Don Zoppi ha dedicato la sua vita alle persone più emarginate, offrendo loro assistenza e nuove opportunità, sfidando i pregiudizi che le relegano ai margini della società e ispirando tante persone che, seguendo il suo esempio, hanno dato vita a un’ampia rete di accoglienza e solidarietà.”

A partire dal 1976, don Gigi, assunse a Livorno un ruolo cruciale nell’assistenza ai giovani tossicodipendenti, sfidando le convenzioni dell’epoca. Affrontò i problemi legati alla droga con proposte educative e sociali e con la creazione di comunità terapeutiche negli anni ‘80. Negli anni ’90, fronteggiò la diffusione dell’AIDS tra i giovani tossicodipendenti.

Con l’avvento del nuovo millennio, l’attenzione del sacerdote si spostò sugli immigrati e i profughi. Fondatore di residenze e case-famiglia, si impegnò nel fornire supporto integrale, dalla documentazione al lavoro, con l’obiettivo di offrire loro una vita dignitosa.

Molte le sue attività. Dette vita al progetto IMO- impegno medio oriente, che consisteva nel portare aiuto ai paesi Arabi ed Israeliani più poveri con piccole opere . Elettrificare villaggi poveri, attrezzarsi di acqua con pozzi.

Fu attivo collaboratore dell’Operazione Mato Grosso, progetto partito dai giovani oratoriani salesiani della Lombardia e poi di tutte le regioni di Italia, compreso Livorno: consisteva nello spedire aiuti , organizzare gruppi di giovani che andassero a rendersi conto ed aiutare nel periodo delle vacanze estive e imparare la carità viva con esperienze forti

Don Luigi Zoppi vuol ricordare l’anniversario con le parole dellaSeconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo:“Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione”.