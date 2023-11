Home

Unarma, Associazione Sindacale Carabinieri presenta il Calendario 2024

16 Novembre 2023

Unarma, Associazione Sindacale Carabinieri presenta il Calendario 2024

Livorno 16 novembre 2023 – Unarma – Associazione Sindacale Carabinieri – presenta il Calendario 2024.

Dalla memoria al futuro passando per un presente consapevole.

L’autrice è la pittrice Cav. Daniela Nardelli, che nella prospettiva della logica del tempo, attraversa con questo calendario concettuale ciò che va oltre alle opere e a ciò che si vede per il suo significato. Il tempo nella sua tridimensionalità portando a conoscenza il passato, il presente e il futuro in una visione diversa: il passato come valori che attraverso il presente e proiettato verso il futuro che porterà quel valore aggiunto alle nuove generazioni.

Dalle parole del Segretario Generale Antonio Nicolosi, il calendario, ha il compito di continuare a tratteggiare le tappe salienti della storia dell’Arma dei Carabinieri, a ricordo dei suoi tanti Caduti, dei Veterani, degli Orfani e a tutela delle Donne e dei soggetti deboli, che subiscono violenze per atti persecutori e maltrattamenti, nonché nella tutela dell’ambiente, oggi più che mai fondamentale per la vivibilità nostra e dei nostri figli;

Le opere del Calendario, raccontano che il Carabiniere con le sue azioni rinnova quotidianamente, anche con atti estremi e scelte coraggiose, nel proprio animo, “il giuramento” e la fedeltà alla Patria, alla Costituzione e alle sue leggi, ossia, a quell’atto sacro, che suggella la scelta e l’aspirazione di ciascuno di noi nel servire, con lealtà e fedeltà, l’Italia e i suoi cittadini.

Il calendario sarà distribuito gratuitamente agli iscritti del sindacato e alle persone vicine ai valori condivisi dell’arma

