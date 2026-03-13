Home

Cronaca

UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri – rafforza la Segreteria Provinciale di Livorno: due nuove nomine dirigenziali

Cronaca

13 Marzo 2026

UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri – rafforza la Segreteria Provinciale di Livorno: due nuove nomine dirigenziali

Livorno 13 marzo 2026 UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri – rafforza la Segreteria Provinciale di Livorno: due nuove nomine dirigenziali.

Cresce e si consolida la presenza di UNARMA sul territorio livornese. La Segreteria Provinciale di Livorno ha ampliato il proprio organico dirigenziale con due nomine di rilievo, frutto dell’ultimo Congresso Supplettivo: Stefano Bomarsi, eletto Responsabile della Sezione di Livorno e Daniele Gemma, eletto Responsabile della Sezione di Cecina.

Entrambi vantano una solida esperienza nell’Arma dei Carabinieri, patrimonio fondamentale per chi è chiamato a rappresentare e tutelare i colleghi in uniforme.

Il Segretario Generale Provinciale di UNARMA Livorno Sebastiano Quattrocchi e il Vice Segretario Generale Giovanni Celetta hanno sottolineato come la scelta sia ricaduta su figure capaci di saper ascoltare: perché il sindacato vive e cresce solo quando chi lo rappresenta sa farsi portavoce autentico delle istanze dei colleghi, creando un filo diretto tra la base e la dirigenza.

Costantino Fiori, Segretario Generale Regionale Toscana, ha rivolto i propri auguri ai nuovi dirigenti, accogliendoli ufficialmente nel sindacato che per primo in Italia ha scelto di tutelare i diritti dei Carabinieri: 33 anni di storia e di presenza concreta al fianco di chi serve ogni giorno il Paese.