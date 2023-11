Home

4 Novembre 2023

Unarma: “Forze Armate e di Polizia, eroi della sicurezza e del soccorso in Toscana”

Livorno 4 novembre 2023 – Unarma: “Forze Armate e di Polizia, eroi della sicurezza e del soccorso in Toscana”

“In occasione della celebrazione della festa delle Forze Armate come giorno di Unione Nazionale, desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e all’intera macchina istituzionale che hanno dimostrato un eccezionale impegno nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini durante l’operazione di soccorso per l’alluvione in Toscana.

Il loro straordinario senso di dovere è stato come una guida luminosa in tempi oscuri, assicurando la protezione delle persone colpite e mettendo a disposizione competenze e risorse essenziali per il salvataggio di vite umane, l’evacuazione di zone a rischio e il supporto logistico alle comunità coinvolte.

Il coraggio e la determinazione dimostrati sono fonte di ispirazione e rafforzano il nostro senso di Unione Nazionale, poiché riconosciamo che è solo attraverso il loro instancabile impegno che possiamo preservare la pace e la stabilità della nostra nazione e offrire assistenza in momenti di crisi.

Esprimiamo un caloroso ringraziamento a coloro che hanno reso possibile il superamento di questa sfida e hanno dimostrato un eccezionale spirito di servizio a beneficio di tutti noi”.

La Segreteria Regionale Toscana Unarma

