Livorno 12 novembre 2024 Unarma presenta il calendario 2025, un omaggio al 1° Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania

Il Calendario Unarma 2025 è un viaggio attraverso il tempo e l’arte, unendo storia, riflessione e simbolismo grazie alle creazioni artistiche del Cav. Daniela Nardelli. Presentato a Rimini il 9 novembre scorso, è ora illustrato per la Toscana dal Segretario Generale della Segreteria Regionale, Costantino Fiori, con un’attenzione particolare rivolta al significato profondo delle opere che lo compongono.

Questo calendario si ispira al movimento del surrealismo, famoso per trasportare lo spettatore in un mondo onirico, ricco di simboli, prospettive nuove e intense metafore. Tra le opere, spicca quella di copertina intitolata “Un’altra chiave”, riportata anche per il mese di luglio.

L’opera non è soltanto un’immagine onirica, ma un ponte tra passato e futuro, simboleggiando il viaggio interiore ed esteriore del pellegrino nell’anno del Giubileo.

Le parole scelte dall’autrice evocano l’idea di chiavi e porte come metafora di rinnovamento della fede e del ritorno alle proprie certezze, ma anche come simbolo della ricerca di nuove vie per chi non ha mai avuto accesso a queste certezze: “un’altra chiave… capace di aprire la speciale serratura dell’unica Casa che accomuna ogni Uomo, quella della solidarietà oltre ogni diversità”.

Il calendario rende inoltre omaggio al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno, che celebrerà il suo 85° anniversario il 1° luglio 2025. Con ammirazione, Unarma si congratula con il reggimento per la sua recente promozione a Forze Speciali TIER 2, sottolineando il valore e la tradizione che da sempre caratterizzano questo corpo d’élite.

L’opera e il calendario si presentano quindi non solo come un’interpretazione storica e artistica, ma anche come un richiamo ai valori di solidarietà e appartenenza che uniscono tutte le generazioni e rafforzano il legame con le radici dell’Arma.